Evropská komise ustála obě hlasování o nedůvěře
Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyen ustály ve čtvrtek obě hlasování o vyslovení nedůvěry v Evropském parlamentu. Návrh na odvolání komise podaný frakcí Patrioti pro Evropu podpořilo 179 europoslanců, 378 hlasovalo proti a 37 se hlasování zdrželo. Pro druhý návrh, který předložila frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL), zvedlo ruku 133 evropských zákonodárců, 383 hlasovalo proti a 78 se zdrželo hlasování. Pro vyslovení nedůvěry by alespoň jeden návrh musely podpořit dvě třetiny přítomných europoslanců a zároveň většina všech europoslanců. Europarlament se poprvé zabýval dvěma žádostmi o odvolání komise najednou.
Populistická frakce Patrioti pro Evropu návrh podala, protože jí vadí obchodní dohody, jež komise vyjednala se Spojenými státy a s jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. EK podle frakce rovněž byla v posledních letech zapojena do několika finančních skandálů, opakovaně porušovala požadavek transparentnosti a překračuje své pravomoci. Uskupení v návrhu také kritizovalo "chybnou zelenou politiku", kvůli které podle něj neustále klesá evropská konkurenceschopnost.
Krajně levicová GUE/NGL s obchodní politikou komise rovněž nesouhlasí. Obchodní dohoda mezi EU a USA poškozuje evropské zájmy, zatímco dohoda s Mercosurem může být rizikem pro evropské zemědělce, míní předkladatelé návrhu. Zatímco Patrioti si stěžují na prosazování zelené politiky, podle levicové frakce naopak komise zelenou politiku neprosazuje dostatečně. Levice v EP komisi ale vytýká především to, co považuje za nečinnost výkonné moci EU v souvislosti s ofenzivou Izraele v Pásmu Gazy, kterou frakce nazvala genocidou.