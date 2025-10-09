Čapí hnízdo: Soud požádal sněmovnu o vydání Babiše
Pražský městský soud v čtvrtek dopoledne poslal do Sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené.
Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.
Žádostí soudu se bude zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor poté, co se začátkem listopadu ustaví. Konečný verdikt o žádosti bude na plénu dolní komory. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na síti X napsal, že Starostové budou hlasovat pro vydání Babiše. "Starostové ctí, že před zákonem si máme být všichni rovni. Budeme proto hlasovat pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání," napsal Rakušan.
Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud podle mluvčí Kateřiny Eliášové pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání. "Tento postup umožňuje, aby řízení vůči ostatním obžalovaným mohlo proběhnout bez zbytečného odkladu," uvedla Eliášová. K Babišově části případu by se pak soud vrátil ve chvíli, kdy by o imunitu přišel.
Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.