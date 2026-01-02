Zelenskyj do funkce šéfa prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. V té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Zelenskyj napsal, že se s Budanovem setkal a nabídl mu funkci šéfa prezidentské kanceláře. "V této době se Ukrajina potřebuje více zaměřit na bezpečnostní otázky, na rozvoj Obranných a bezpečnostních sil Ukrajiny, jakož i na diplomatickou cestu jednání, a prezidentská kancelář bude sloužit především k plnění těchto úkolů," uvedl ukrajinský prezident. Na Budanovovi ocenil mimo jiné zkušenosti v těchto oblastech.
Zelenskyj uvedl, že novému vedoucímu prezidentské kanceláře uložil, aby ve spolupráci s tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany Rustemem Umerovem a dalšími vedoucími pracovníky a institucemi aktualizoval a předložil ke schválení základy strategie obrany a rozvoje státu.
Předchozí šéf prezidentské kanceláře Jermak ještě v listopadu vedl tým, který jednal se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války. Mnohými byl považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Odvolán byl poté, co ukrajinské protikorupční orgány na podzim začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom.