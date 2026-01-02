Havlíčkovým náměstkem na MPO bude Tykačův manažer Marcel Dlask
Novým náměstkem ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) se stal bývalý dlouholetý manažer energetické skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače Marcel Dlask. Na ministerstvu by měl mít na starost energetiku. Vyplývá to z organizační struktury ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Novým náměstkem na MPO se stal za Motoristy také Jan Sechter z Hospodářské komory.
Dlask by měl na ministerstvu zastupovat koaliční SPD, za které byl poslancem v minulém volebním období. Dlask byl v letech 2017 až 2024 provozním ředitelem Elektrárny Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en. Od loňského dubna do letošního října byl poslancem za SPD, za které kandidoval i v říjnových sněmovním volbách. Mandát ale neobhájil.
Havlíček už v prosinci potvrdil, že s Dlaskem o funkci náměstka jedná. Energetiku je podle něj na ministerstvu nutné posílit. "Byli bychom rádi za někoho z energetické branže," dodal ministr.
Vedle Dlaska se novým náměstkem stal také Sechter. Havlíčkovým náměstkem už byl, a to v době, kdy Havlíček vedl ministerstvo dopravy. Sechter je také bývalým velvyslancem v Polsku a Rakousku.
Před jmenováním Havlíčka ministrem průmyslu byli náměstky na MPO Martin Frélich, Jan Kavalírek a Štěpán Hofman. Jedno volné místo náměstka na MPO ještě zůstalo neobsazeno.
Tykačova energetická skupina Sev.en provozuje v Česku například uhelné elektrárny a těžbu uhlí, podniká v dalších energetických oblastech, ocelářství, petrochemii a dalších průmyslových sektorech, a to v ČR i v zahraničí. V závěru listopadu skupina oznámila, že za rok plánuje uzavřít své uhelné elektrárny Chvaletice, Počerady a elektrárnu s teplárnou v Kladně.
