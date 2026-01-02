Macinka: Není vhodné, aby ukrajinský velvyslanec komentoval projev Tomia Okamury
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v Česku. Ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč ve čtvrtek kritizoval výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení. Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Sněmovny o Okamurově odvolání.
Zvaryč ve čtvrtek večer na facebooku uvedl, že Okamurova slova proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu v novoročním projevu byla nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Okamura se na sítích ve čtvrtek opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k "udržování naprosto nesmyslné války", uvedl mimo jiné v desetiminutovém projevu.
"Nepovažuji za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v České republice. Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců," uvedl Macinka.
Předseda poslanců SPD Radim Fiala na síti X uvedl, že diplomatická praxe má být založená na zdrženlivosti a diplomat nemá veřejně hodnotit vnitřní politiku země, kde působí. "Výroky českého ústavního činitele, ať se s nimi někdo ztotožňuje nebo ne, patří do prostoru domácí demokratické politické diskuse," napsal Fiala. Když diplomat do této diskuse vstupuje, posouvá se z role pozorovatele do role účastníka, konstatoval. "Zvláště citlivé to je ve chvíli, kdy diplomat veřejně obviní představitele hostitelské země z šíření cizí (ruské) propagandy. Takové obvinění není neutrální, je to politický soud," uvedl.
Okamura ve čtvrtek mimo jiné uvedl, že v souvislosti s financováním výroby a prodeje zbraní "penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne". "Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. "Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii," dodal Okamura.
Zvaryč poté reagoval tak, že urážlivá a nenávistná vyjádření považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. "Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena," uvedl velvyslanec.