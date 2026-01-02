Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu pokojných demonstrantů
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil, že pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné demonstranty, přispěchají jim Spojené státy na pomoc. Vysoce postavený poradce íránského nejvyššího duchovního Alí Larídžání vzápětí Trumpovi vzkázal, že americká intervence by v regionu rozpoutala chaos.
"Pokud Írán bude násilně zabíjet pokojné demonstranty, jak má ve zvyku, Spojené státy je přijdou zachránit," uvedl Trump. Dodal, že Spojené státy mají "nabito" a jsou připraveny zakročit. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil po smrti několika demonstrantů při největších protestech kvůli nárůstu životních nákladů.
Protesty, při nichž se střetli demonstranti s bezpečnostními složkami, začaly v neděli v Teheránu, kde se shromáždili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Následující den se demonstrace rozšířily do dalších měst a v úterý vyšli do ulic také studenti nejméně deseti íránských univerzit.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.
Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezování práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.