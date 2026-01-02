Požár ve švýcarském středisku má nejméně čtyřicet obětí. O terorismus podle úřadů nešlo
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo na 40 lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo většinou vážná zranění. Uvedl to dnes podle tiskových agentur šéf policie v kantonu Valais (Wallis) Frédéric Gisler. Část obětí podle policie tvoří cizinci, jejich totožnost ale zatím nebyla zjištěna. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Šéf české diplomacie Petr Macinka vyjádřil upřímnou soustrast rodinám obětí a popřál brzké uzdravení zraněným. Švýcarský prezident Guy Parmelin na večerní tiskové konferenci označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla. Dodal, že mezi oběťmi je řada mladých lidí.
Generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová uvedla, že je zatím příliš brzy na stanovení příčiny požáru. Podle ní po vzniku rozsáhlého požáru následoval výbuch. Úřady se podle ní nicméně nedomnívají, že by byl požár důsledkem nějaké formy útoku. Již dříve švýcarská policie sdělila, že věc nevyšetřuje jako terorismus. Identifikace mrtvých může podle ní trvat řadu dnů.
Parmelin uvedl, že úřady se nyní snaží zjistit přesné okolnosti požáru. "Dlužíme to obětem," dodal. Oznámil rovněž, že státní vlajky v Bernu budou příštích pět dní na znamení smutku staženy na půl žerdi. Prohlásil také, že "tragédie takového rozsahu" se nesmí opakovat.
Gisler, pro něhož byl dnešek prvním dnem v práci po nástupu do funkce policejního šéfa, uvedl, že v následujících dnech bude prioritou identifikace obětí požáru, aby mohla být jejich těla rychle předána rodinám.
Podle posledních zveřejněných čísel francouzskou diplomacií se při požáru zranilo devět Francouzů a dalších osm se pohřešuje. Italské ministerstvo zahraničí dnes večer informovalo o 13 zraněných Italech a šesti pohřešovaných.
Podle švýcarských úřadů, na které se odvolává agentura DPA, nastalo v baru takzvané celkové vzplanutí, což je jev, při kterém se téměř současně prudce vznítí všechny hořlavé látky v místě požáru, pokud se nachází v uzavřeném prostoru.
První zprávy hovořily o "výbuchu neznámého původu" v baru Le Constellation, který nastal dnes kolem 01:30, a spekulovalo se o explozi zábavní pyrotechniky. Podnik je oblíbený mezi turisty, kteří zde slavili příchod nového roku. Podle italského deníku Corriere dela Sera se v baru konala silvestrovská párty pro osoby mladší 17 let.
"Jsme zdrceni," prohlásil policejní šéf Gisler. Dodal, že záchranáři pacienty rozváželi do nemocnic v Sionu, Lausanne, Ženevě a Curychu. Podle italských médií zasahovaly na místě také záchranáři z Údolí Aosty na italské straně hranice. Pomoc nabídly i další sousední země - Německo, Rakousko a Francie.
"S hlubokým zármutkem sleduji zprávy o tragickém výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Česko stojí po boku Švýcarska v této těžké chvíli," napsal na síti X ministr zahraničí Macinka.
"Tento večer měl být okamžikem oslav a setkání, ale proměnil se v noční můru," uvedl předseda kantonální vlády Mathias Rénard. Zraněných bylo tolik, že jednotka intenzivní péče a operační sál v regionální nemocnici rychle dosáhly plné kapacity a další zranění museli být převáženi do jiných nemocnic.
Svědek, který hovořil s francouzskou televizní stanicí BFMTV, popsal, jak lidé rozbíjeli okna, aby unikli plamenům. Panikařící rodiče spěchali na místo, aby zjistili, zda jejich děti nezůstaly uvězněny uvnitř. Mladý muž řekl, že viděl asi 20 lidí, jak se snaží dostat ven z kouře a plamenů. Scénu přirovnal k hororovému filmu.
Dvě ženy řekly BFMTV, že na večírku viděly barmana, jak nese na ramenou svou kolegyni, která držela v láhvi zapálenou svíčku. Od svíčky se podle nich vznítil dřevěný strop, přičemž plameny se rychle rozšířily a strop se zřítil. Jedna ze svědkyň dále popsala tlačenici, která vznikla, když se lidé v panice snažili uniknout ze suterénního klubu po úzkém schodišti a skrze úzké dveře.
Prezident Parmelin v příspěvku na sociálních sítích vyjádřil soustrast pozůstalým. Dnešek byl jeho prvním dnem v úřadu prezidenta, ve kterém se sedm členů švýcarské vlády střídá vždy po roce. Z úcty k rodinám obětí odložil na odpoledne plánovaný tradiční novoroční projev, uvedla stanice RTS.
Soustrast Švýcarsku vyjadřují zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své nemocniční kapacity Švýcarsku nabídly Francie a Itálie.
S vysokohorskými sjezdovkami v nadmořské výšce kolem 3000 metrů v srdci švýcarských Alp je Crans-Montana jedním ze středisek zimních sportů kantonu Valais. Konají se zde závody Světového poháru v alpském lyžování a v únoru 2027 bude hostit mistrovství světa.
čtk, tb