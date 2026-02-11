Zelenskyj chce na výročí války vyhlásit prezidentské volby a referendum o mírové dohodě, píší Financial Times
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině právě čtyři roky. Píše to dnes list Financial Times s odvoláním na ukrajinské a evropské představitele informované o těchto plánech, které Zelenskyj podle listu činí po tlaku ze strany administrativy svého amerického protějšku Donalda Trumpa.
Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina 24. února 2022.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že podle rámcové dohody, o které jednají vyjednavači USA a Ukrajiny, by případná mírová smlouva byla předložena k referendu ukrajinským voličům, kteří by současně hlasovali v celostátních volbách. Diskutovalo se přitom o možnosti, že toto dvoje hlasování mohlo konat v květnu.
Financial Times dnes napsaly, že Ukrajina již s plánováním prezidentských voleb, které by se konaly spolu s referendem, začala.
Zelenskyj o víkendu uvedl, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí, naposledy se dohodli na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale průlomu nedosáhli.
čtk, tb