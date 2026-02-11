Muniční iniciativa, dál vedená Českem, zatím nemá dost peněz, hlásí NATO
Česká muniční iniciativa, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, si klade za cíl zajistit pro Kyjev munici v hodnotě pěti miliard eur (přes 121 miliard Kč), zatím má ale přísliby pouze na 1,4 miliardy eur. Novinářům v Bruselu to dnes řekl nejmenovaný vysoký vojenský představitel NATO. Připomněl, že česká vláda potvrdila, že bude iniciativu i nadále koordinovat. Vyzval proto spojence, aby do muniční iniciativy i nadále přispívali.
Českou muniční iniciativu v minulosti opakovaně vyzdvihoval i generální tajemník NATO Mark Rutte. Nový český premiér Andrej Babiš a další představitelé nové české vládní koalice původně hovořili o tom, že iniciativu zruší. Nakonec do ní ale Praha pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro obránce Ruskem napadené země, bude pokračovat.
"Mohu potvrdit, že iniciativa stále běží. Česká strana oznámila, že bude iniciativu i nadále řídit a koordinovat," uvedl nejmenovaný vojenský představitel NATO. I on vyzdvihl její přínos s tím, že zajišťuje "stabilní a robustní dodávky velkorážní munice pro Ukrajinu". "Bylo pro mě zajímavé zjistit, že na trhu je k dispozici mnohem více munice, než jsme si vždy mysleli. A česká iniciativa tyto možnosti identifikovala," dodal tento zdroj. Teď je podle něj na jednotlivých spojencích, aby i letos poskytli peníze, za které bude možné pořídit odpovídající množství munice, již Kyjev nutně potřebuje.
Stejný zdroj zmínil, že na globálním trhu je v současné době k dispozici munice v hodnotě 16 miliard eur. Za zmíněných pět miliard eur by v rámci české iniciativy mohly být pořízeny stovky tisíc kusů dělostřelecké munice, dodal.
Nyní již bývalý český premiér Petr Fiala loni v prosinci oznámil, že cíl české muniční iniciativy pro rok 2025 byl splněn a Ukrajina v rámci ní obdržela 1,8 milionu kusů velkorážové munice. Podle velitelství NATO po koordinaci zbrojní pomoci Ukrajině a pro výcvik ukrajinských vojáků (NSATU) to představovalo 43 procent veškeré munice, která byla dodána na Ukrajinu.
čtk, tb