Itálie chce vyhlásit "námořní blokádu" pro lodě s migranty
Italská vláda se chystá schválit nový balík opatření, jehož součástí bude i takzvaná námořní blokáda pro migranty. Píší to dnes italská média. Balík má navíc upravit italské právo s ohledem na nový unijní migrační pakt, který začne platit v červnu. Ministři by opatření mohli projednat již dnes odpoledne.
Podle návrhu, o kterém informují média, by vláda mohla zakázat na období 30 dní, které by bylo možné opakovaně prodloužit na až šest měsíců, vplutí některých druhů plavidel do italských výsostných vod. Ke kroku by mohla přistoupit například při hrozbách terorismu, během velkých mezinárodních akcí nebo v době nadměrného migračního tlaku. Podle návrhu by migranti mohli být přesměrování do zemí, odkud pochází či odkud vypluli, nebo do států, se kterými má Itálie dohodu o přijímání migrantů. To je například Albánie.
Vláda chce také využít nových unijních pravidel například k omezení rodinných povolení k pobytu.
Řím přivítal výsledek úterního hlasování v Evropském parlamentu o zavedení seznamu třetích bezpečných zemí. "Změna směru požadovaná Itálii ohledně migrace konečně nastala," uvedl ministr vnitra Matteo Piantedosi. Na tomto unijním seznamu je i Albánie, kde Itálie vybudovala dvě centra, kam chtěla přepravovat migranty zadržené na moři, nepatřící do takzvaných zranitelných skupin. V centrech se pak měla uskutečnit zrychlená azylová řízení a pak vyhoštění. Systém se však nepodařilo spustit, protože podle italských soudců nebyl plně v souladu se současným unijním právem, což potvrdil i Soudní dvůr EU.
O námořní blokádě mluví italští politici z krajní pravice dlouhodobě. Blokádu slibovala v předvolební kampani v roce 2022 i premiérka Giorgia Meloni, která ji chtěla uskutečnit po dohodě s Libyí. Premiérka v předvolební kampani mluvila i o záměru elit nahradit původní domorodé italské obyvatelstvo migranty, což je konspirační teorie šířená krajní pravicí. Podle kritiků nelze blokádu uskutečnit bez porušení mezinárodního práva.
čtk, tb