Rusko vyhrožuje Evropě kvůli jejím plánům na posílení obrany kolem Arktidy
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes pohrozil možnou reakcí Moskvy na posilování vojenské přítomnosti západních zemí v Grónsku. Reagoval tak podle agentury AFP na nedávné nasazení malých kontingentů evropských vojsk na tomto arktickém ostrově. Evropské státy vyslaly své jednotky do Grónska poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil záměr toto poloautonomní území Dánského království získat. Severoatlantická aliance dnes v arktickém regionu zahájila vojenské cvičení Arctic Sentry (Arktická stráž).
"V případě militarizace Grónska a budování vojenských kapacit zaměřených proti Rusku samozřejmě přijmeme odpovídající protiopatření, včetně těch vojensko-technických," prohlásil Lavrov v projevu k ruským zákonodárcům. Šéf ruské diplomacie zároveň obvinil Kodaň, že s 57.000 obyvateli arktického ostrova zachází jako s občany druhé kategorie, a dodal, že Spojené státy, Dánsko a Grónsko si musí celou situaci vyřešit samy.
Trump své snahy o získání ostrova dlouhodobě zdůvodňuje jeho strategickým významem pro USA a nedostatečným zabezpečením Arktidy, která je tak podle amerického prezidenta vystavena ruskému a čínskému vlivu. Jeho záměr získat ostrov a výhrůžky evropským zemím, které se proti jeho plánu postavily, způsobily mezi Evropou a USA diplomatickou krizi.
Trump se však v lednu na fóru v Davosu s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámcové dohodě o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska však nadále zdůrazňují, že ostrov není na prodej a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Cvičením Arctic Sentry se NATO snaží v arktickém regionu posílit svou roli a zmírnit napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci. Už v době, kdy diplomatická krize mezi Trumpem a Evropou byla nejhlubší, zahájilo Dánsko společně s desítkou evropských zemí v lednu v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).
Dnes také oznámila britská vláda, že do tří let zdvojnásobí počet vojáků rozmístěných v Norsku z 1000 na 2000. Vláda krok odůvodnila posílením bezpečnosti v Arktidě, a to s ohledem na rostoucí hrozby právě ze strany Ruska.
