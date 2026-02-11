Ústavní soud: Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Rozhodovalo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, odůvodnění začala v 9:00 přednášet soudkyně zpravodajka Lucie Dolanská Bányaiová.
Soud se konkrétně zabýval dvěma částmi takzvaného lex Ukrajina VII, což je novela upravující některá opatření související s ruskou invazí na Ukrajinu. Na základě pozměňovacího návrhu poslanců, mezi kterými byl i tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se součástí novely staly i změny v trestním zákoníku a trestním řádu, zejména pak zavedení neoprávněné činnosti pro cizí moc jako nového trestného činu.
Současná Babišova vláda chce zákon změnit a tento trestný čin ze zákoníku odstranit.
čtk, tb