Polsko se k Trumpově Radě míru také nepřipojí
Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti, uvedl dnes podle médií polský premiér Donald Tusk. Polsko podle něj obdrželo pozvánku na setkání zahajující práci Rady míru, které se uskuteční 19. února v USA.
"Za nynějších okolností, pokud jde o principy, status této rady a bezprostřední cíle, které jsou spjaty hlavně s rekonstrukcí (Pásma) Gazy, určité systémové pochybnosti o charakteru této rady, pokud jde o její podobu, způsobují, že za těchto okolností Polsko k radě nepřipojí," řekl Tusk podle televize TVN 24. "Ale budeme to celou dobu analyzovat. Pokud se změní okolnosti, které umožní zapojit se do práce rady, pak nevylučujeme žádný scénář," řekl.
Pokud se prezident Karol Nawrocki rozhodne setkání v USA zúčastnit "jako svědek", pak samozřejmě obdrží od vlády veškeré podklady ohledně toho, jak má postupovat, dodal šéf vlády.
Trump na konci ledna zřídil Radu míru, které bude předsedat a která se podle něj zaměří na řešení globálních konfliktů. Mnoho odborníků však má obavy, že by nová platforma mohla oslabit Organizaci spojených národů (OSN). Zatímco především někteří blízkovýchodní spojenci Washingtonu se k iniciativě připojili, mnoho jeho tradičních západních partnerů se dosud drží stranou. Členy jsou například Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn, ze zemí Evropské unie pak Maďarsko a Bulharsko.
Pozvánku obdrželo i Česko. Premiér Andrej Babiš dříve řekl, že chce s odpovědí počkat na postoje spojenců v EU a NATO. Před týdnem pak v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do Rady míru neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN přijatá v polovině listopadu zmocnila vznikající Radu míru a země, které s ní spolupracují, k vytvoření mezinárodních stabilizačních sil v Pásmu Gazy. Rada by měla podle Trumpových plánů také dohlížet na dočasnou správu Pásma Gazy.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila více než 71.000 Palestinců.
čtk, tb