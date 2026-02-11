Europarlament schválil půjčku pro Ukrajinu. Češi za ni ručit nebudou, ale podle Babiše mají být ostatní vděční, že jsme jim půjčku aspoň povolili
Europoslanci dnes při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu Kč). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
čtk, tb