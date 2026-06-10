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11:33

Zastupitelé odvolali primátora Frýdku-Místku. Dospěli k tomu, že je pro město zbytečný

Zastupitelé Frýdku-Místku na svém dnešním zasedání odvolali primátora Petra Korče (Naše Město F-M). Návrh na odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký (Přátelé FM).

Pobucký míní, že Korč výkon funkce omezil pouze na sebeprezentaci a propagaci, a primátor je tak pro město zbytečný. Návrh byl schválen díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Zbývající koaliční partneři, Naše Město F-M a Spolu, byli návrhem zaskočeni. Korčovo odvolání podpořilo 24 z 42 přítomných zastupitelů. Korč uvedl, že za nečekaným krokem, který přichází několik měsíců před volbami, stojí skutečnost, že zvažoval kandidaturu v senátním obvodu Frýdek-Místek. Na zastupitelstvu bez bližších podrobností uvedl, že dostal nabídku, aby nekandidoval.

Frýdek-Místek vede koalice hnutí Naše Město F-M s uskupením Spolu a části zastupitelů z ANO.

čtk, tb

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