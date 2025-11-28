Zástupci Česka a Ukrajiny jednali o muniční iniciativě, oznámil Kyjev
Náměstek ukrajinského ministra obrany Serhij Bojev jednal s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou o muniční iniciativě. Na svém webu to dnes oznámil ukrajinský resort obrany, podle něhož zástupci obou zemí projednali termíny dodávek a dostupné objemy dělostřelecké munice pro Ukrajinu, která čelí ruské invazi. Bojev poděkoval Česku za důslednou podporu při zajišťování dělostřeleckých nábojů. Muniční iniciativa je nastavena tak, aby zajistila co nejrychlejší dodávky munice pro potřeby Ukrajiny, sdělilo ČTK ministerstvo obrany, které agenturu AMOS zřizuje.
"Naší prioritou je získání munice většího dosahu, která dává ukrajinským vojákům výhodu na bojišti," uvedl Bojev. "Česká republika hraje mimořádně důležitou roli v této iniciativě, která zaručuje stabilní dodávky granátů ozbrojeným silám," dodal ukrajinský činitel. Česká delegace podle prohlášení ukrajinského ministerstva poskytla mimo jiné informace o současném stavu smluv týkajících se muničních dodávek. Více podrobností Kyjev nesdělil. Kde se schůzka odehrála, není z prohlášení jasné.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Česká muniční iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici, přičemž nákup financují západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Ukrajina loni obdržela z české iniciativy 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů a letos by to mělo být 1,8 milionu kusů, uvedl na začátku října Vytečka.
"Dodávky zajišťují prověřené české firmy, které plně odpovídají za kvalitu a včasnost dodání," uvedlo ministerstvo obrany. Kde se munice vyrábí, podle resortu závisí na výrobních kapacitách a dodavatelských řetězcích daných firem. "Munice je pořizována z třetích zemí, ale s rostoucí měrou také z domácích a evropských kapacit," doplnilo ministerstvo.
Končící český premiér Petr Fiala v říjnu na summitu Evropské unie v Bruselu vyzval, aby muniční iniciativa pokračovala. Podle ministerského předsedy v demisi jde o velmi úspěšný projekt, který Ukrajině pomáhal a pomáhá "vyrovnávat obrovskou převahu Ruska". "Máme už přísliby podpory pro další rok a považoval bych za obrovskou chybu a nerozum, kdyby se příští česká vláda od toho distancovala, nebo v tom nepokračovala," uvedl ministerský předseda.
Představitelé vznikající nové vlády českou muniční iniciativu kritizují. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček tento měsíc nevyloučil její konec. Předseda ANO a pravděpodobný příští český premiér Andrej Babiš v minulosti opakovaně zpochybňoval tuto iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod Severoatlantickou alianci. Iniciativu kritizovalo rovněž hnutí SPD a Motoristé, tedy subjekty, které se s ANO dohodly na vytvoření nového českého kabinetu. čtk, ft