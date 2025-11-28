0:00
Na konferenci NATO pojede Beran z Motoristů a Langšádlová z TOP 09. Původně neměl jet nikdo

Na prosincovou konferenci Transatlantického fóra ve Spojených státech pojede s nově zvoleným vedoucím stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO Karlem Beranem (za Motoristy) poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Potvrdila to dnes na dotaz ČTK. Zahraniční cesta vyvolala pozornost v souvislosti s tím, že ji původně neschválil sněmovní organizační výbor. Podle Berana se akce týká severoatlantické spolupráce a bezpečnosti.

Středeční rozhodnutí výboru kritizovali zástupci budoucí opozice. Mluvili o bezprecedentním kroku a o ostudě a hazardu s českou bezpečností. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) hájil verdikt úsporami. Dolní komora podle něho nebude v nynějším volebním období cestovní kanceláří, jako tomu podle Okamury bylo v minulém období za vedení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Nakonec ale Sněmovna dvoučlennou delegaci do Spojených států vyšle. Okamura ve čtvrtek serveru Novinky.cz řekl, že delegace je nyní vyvážená a dostal také informaci, že je skutečně potřeba, aby na akci čeští zástupci jeli. "Setkání se týká naší bezpečnosti a severoatlantické spolupráce," sdělil dnes ČTK Beran prostřednictvím mluvčí Motoristů.

Sněmovnu měli podle původního návrhu zastupovat Langšádlová a další poslanec dosluhující vlády Pavel Žáček (ODS). Nyní se nominace změnila tak, že Žáčka nahradil Beran. čtk, ft

