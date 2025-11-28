0:00
Respekt
Když se mladí lidé naštvou
Pavel dnes jedná s první trojicí kandidátů na ministry. Své vize mu představí Plaga, Vojtěch a Tejc

Tedy kandidáti na ministry školství, zdravotnictví a spravedlnosti. První dva zmínění již pozice ministrů zastávali v prvním Babišově kabinetu. Zkušenost má i Jeroným Tejc, který působil v roli náměstka ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Pavel se plánuje setkat se všemi nominanty na ministry do 10. prosince. Poté má jmenovat Andreje Babiše premiérem, pokud veřejně představí řešení svého střetu zájmů. ft

