Kvůli korupční aféře rezignoval vlivný šéf Zelenského kabinetu Andrij Jermak
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak požádal o odvolání z funkce, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jermakova demise následovala poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.
Jermaka média označují za jednoho z nejvlivnějších lidí v ukrajinské politice. Tou otřásl korupční skandál v ukrajinské energetice, kvůli kterému už skončili dva ministři a opozice požaduje demisi celé vlády. Jermak dosud vedl tým, který jedná se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války.
"Chci, aby nikdo neměl žádné pochyby o Ukrajině. Proto dnes přijímáme následující interní rozhodnutí. Za prvé, kancelář prezidenta Ukrajiny bude přebudována. Vedoucí kanceláře Andrij Jermak napsal žádost o odvolání," řekl Zelenskyj ve večerním projevu zveřejněném na sociálních sítích.
Prezident vysvětlil, že v době, kdy je veškerá pozornost soustředěna na diplomatické úsilí o dosažení míru a na válku, je nezbytná vnitřní síla a jednota Ukrajiny, a proto nesmí být důvod k odpoutávání pozornosti k něčemu jinému, než je obrana země, a ani partneři v cizině nesmějí mít pochyby o Ukrajině. Zelenskyj poděkoval Jermakovi a dodal, že si nepřeje žádné fámy a spekulace.
O novém vedoucím hodlá v sobotu jednat s potenciálními kandidáty na tuto funkci.
čtk, tb