Zabití dvou Palestinců izraelskou policií bylo podle OSN mimosoudní popravou
Zabití dvou Palestinců izraelskými bezpečnostními složkami na okupovaném Západním břehu bylo mimosoudní popravou, uvedl dnes podle agentury Reuters Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Izraelská pohraniční policie ve čtvrtek zastřelila ve městě Džanín dva Palestince, kteří se jim podle videozáznamu z místa již vzdali. Izraelské ministerstvo spravedlnosti podle serveru The Times of Israel (ToI) zahájilo vyšetřování jednoho z příslušníků policie, který se na střelbě podílel.
Na videu, které incident zachycuje, je vidět dvojice mužů, jak s rukama nad hlavou vylézá z budovy ve městě Džanín, zatímco na ni míří izraelské jednotky. Oba Palestinci pak chvíli klečí a jeden si zvedá tričko, zřejmě aby ukázal, že není ozbrojen. Pak se podle agentury Reuters zdá, že izraelské síly muže posílají zpět do budovy, načež je z blízkosti zastřelí.
"Jsme zděšeni včerejším bezostyšným zabitím dvou Palestinců izraelskou pohraniční policií v Džanínu na okupovaném Západním břehu, které je další zjevnou mimosoudní popravou," uvedl mluvčí OHCHR Jeremy Laurence. Úřad OSN zároveň vyzval k nezávislým, urychleným a efektivním vyšetřováním případů zabití Palestinců.
Izraelská armáda a policie ve společném prohlášení ve čtvrtek uvedly, že izraelské jednotky se v oblasti podílely na operaci s cílem zatknout lidi hledané pro "teroristické aktivity". Palestinský islámský džihád dnes podle ToI uvedl, že zabití muži byli členy jeho ozbrojeného křídla, Brigád al-Kuds.
Od října 2023 zabily izraelské ozbrojené složky nebo radikální izraelští osadníci na okupovaném Západním břehu včetně východního Jeruzaléma 1030 Palestinců včetně 223 dětí, uvedl Laurence.
Podle izraelských údajů bylo na Západním břehu za stejné období zabito nejméně 44 Izraelců, a to při palestinských útocích nebo operacích izraelské armády. čtk, ft