Zaměstnanci ČT chystají na 22. června stávku kvůli změnám financování
Zaměstnanci České televize (ČT) chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, uvedl Deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Vedení ČT nebude protestu bránit, napsal zaměstnancům podle serveru zástupce ředitele Milan Fridrich.
Předseda OS Media - odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jan Křemen nechtěl o termínu a podobě stávky hovořit. Pouze řekl, že stále probíhají jednání. Mají pokračovat i v úterý, kdy zároveň zasedne vládní pracovní skupina ke změně financování.
Minulou středu přišly stovky zaměstnanců ČT v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám, které chce prosadit vládní koalice. Mnozí moderátoři či redaktoři také v černém oblečení vysílali. Zástupci iniciativy Veřejnoprávně, odbory a pracovníci ČT a Českého rozhlasu (ČRo) už dříve kvůli chystaným změnám vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost.
Vládní koalice se předminulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Zákony o ČT a ČRo zůstanou v současné podobě. O návrhu by měli v úterý jednat ředitel ČT Hynek Chudárek a ředitel ČRo René Zavoral s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda by ho měla projednat 15. června.
Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu změnu financování ze současného systému poplatků nadále odmítají. Nelíbí se jim také možné snížení částky, kterou by z rozpočtu měli dostat.OS Media, které sdružuje základní odborové organizace v ČT a ČRo, adresovalo na začátku června Babišovi otevřený dopis, aby zastavil všechny plánované změny fungování veřejnoprávních médií.
Premiér jim dopisem odpověděl, že změnu financování má vláda ve svém programu a bere je jako závazek vůči svým voličům. Odmítl tvrzení, že změna financování na státní rozpočet znamená ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií a poukázal na to, že systém funguje v řadě evropských zemí.
kromě Klempířova návrhu vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let a jejich domácnosti nebo firmy do 50 zaměstnanců. Ten by měl podle záměru předkladatelů začít platit ještě letos.
Česká televize letos z poplatků, které jsou základem jejího hospodaření, inkasuje 6,73 miliardy korun. Zhruba miliardu ročně televize získává z další činnosti. Rozpočet rozhlasu pro letošní rok počítá s celkovými výnosy 2,74 miliardy korun; také jejich základem jsou koncesionářské poplatky.
Původní Klempířův návrh počítal s tím, že ČT získá z rozpočtu prostředky na úrovni roku 2024, tedy před loňským zvýšením poplatků ze 45 na 55 Kč u rozhlasu a ze 135 na 150 u televize. To by znamenalo pro ČT snížení příjmu o jednu miliardu a pro rozhlas pokles o 400 milionů Kč. Konečnou výši peněz z rozpočtu v novém návrhu ale ministerstvo zatím neoznámilo.