Zákon o státních úřednících jde do finále. Umožní vyhazování odborníků, zní z opozice
Opoziční výtky provází sněmovní závěrečné schvalování sporného zákona s novými podmínkami pro zaměstnávání státních úředníků. Umožní snáz vyhazovat odborníky a zpolitizovat státní správu, zní z opozice. Její představitelé se pozastavují také nad rychlostí, jakou se koalice snaží o přijetí předlohy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se dnes Sněmovna možná nedostane. Závěrečné kolo by pokračovalo patrně v pátek.
S kritikou zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon, vystoupila už v bloku změn programu schůze předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová. Jde podle ní o zákon pro snadnější propouštění expertů a expertek. "Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup," vyčítala vládě.
Předseda STAN a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan mluvil ve zhruba hodinovém vystoupení o legislativním zmetku a o snaze současné vlády deformovat státní správu a podmanit ji své politické vůli. "Abyste měli ovládání země snazší, to bylo zadání," uvedl. Varoval před stovkami žalob u správních soudů a před ochromením agend.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil Rakušanova tvrzení o vládních plánech na obsazení úřednických míst poslušnými lidmi za neuvěřitelnou drzost. Připomněl, že se Rakušan sešel koncem roku 2021 ještě před nástupem do čela vnitra s tehdejším policejním prezidentem Janem Švejdarem, který několik dní oznámil odchod do civilu. "Já jsem policejního prezidenta nevyhodil, policejní prezident odešel sám," tvrdil dnes Rakušan.
"Státní správa nemá být nástrojem pro osobní a podnikatelské zájmy pro naše lidi, pro koaliční trafikanty," zdůraznila Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). Mluvila ale také o případech, kdy na úřednické místo nebyl vybraný v prvním kole žádný z kvalifikovaných uchazečů a ve druhém kole uspěl preferovaný kandidát. "Nikdy v životě jsem neslyšel půvabnější přiznání vlastní nekvalifikovanosti," glosoval to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf klubu KDU-ČSL Marian Jurečka ho pak nazval pubertálním pitomcem a předlohu za destrukci státní správy.
Nad rychlostí přípravy a schvalování návrhu zákona se pozastavoval Jiří Pospíšil (TOP 09). "Logicky nás napadá, že hlavním cílem je rozvolnit pravidla, umožnit další politické vyhazovy z veřejné správy," poznamenal.
Do běžné debaty se před polednem stále hlásilo 14 poslanců. Zákony je možné podle sněmovních pravidel schvalovat o středách a pátcích mezi 09:00 a 14:00.
Dosavadní služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla Evropské unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu. Nový zákon o státních zaměstnancích je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby a snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů.