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12:35

Zákon o státních úřednících jde do finále. Umožní vyhazování odborníků, zní z opozice

Opoziční výtky provází sněmovní závěrečné schvalování sporného zákona s novými podmínkami pro zaměstnávání státních úředníků. Umožní snáz vyhazovat odborníky a zpolitizovat státní správu, zní z opozice. Její představitelé se pozastavují také nad rychlostí, jakou se koalice snaží o přijetí předlohy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se dnes Sněmovna možná nedostane. Závěrečné kolo by pokračovalo patrně v pátek.

S kritikou zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon, vystoupila už v bloku změn programu schůze předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová. Jde podle ní o zákon pro snadnější propouštění expertů a expertek. "Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup," vyčítala vládě.

Předseda STAN a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan mluvil ve zhruba hodinovém vystoupení o legislativním zmetku a o snaze současné vlády deformovat státní správu a podmanit ji své politické vůli. "Abyste měli ovládání země snazší, to bylo zadání," uvedl. Varoval před stovkami žalob u správních soudů a před ochromením agend.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil Rakušanova tvrzení o vládních plánech na obsazení úřednických míst poslušnými lidmi za neuvěřitelnou drzost. Připomněl, že se Rakušan sešel koncem roku 2021 ještě před nástupem do čela vnitra s tehdejším policejním prezidentem Janem Švejdarem, který několik dní oznámil odchod do civilu. "Já jsem policejního prezidenta nevyhodil, policejní prezident odešel sám," tvrdil dnes Rakušan.

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"Státní správa nemá být nástrojem pro osobní a podnikatelské zájmy pro naše lidi, pro koaliční trafikanty," zdůraznila Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). Mluvila ale také o případech, kdy na úřednické místo nebyl vybraný v prvním kole žádný z kvalifikovaných uchazečů a ve druhém kole uspěl preferovaný kandidát. "Nikdy v životě jsem neslyšel půvabnější přiznání vlastní nekvalifikovanosti," glosoval to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf klubu KDU-ČSL Marian Jurečka ho pak nazval pubertálním pitomcem a předlohu za destrukci státní správy.

Nad rychlostí přípravy a schvalování návrhu zákona se pozastavoval Jiří Pospíšil (TOP 09). "Logicky nás napadá, že hlavním cílem je rozvolnit pravidla, umožnit další politické vyhazovy z veřejné správy," poznamenal.

Do běžné debaty se před polednem stále hlásilo 14 poslanců. Zákony je možné podle sněmovních pravidel schvalovat o středách a pátcích mezi 09:00 a 14:00.

Dosavadní služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla Evropské unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu. Nový zákon o státních zaměstnancích je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby a snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů.

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