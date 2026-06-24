V prezidentském klání v Peru zvítězila dcera autokrata Fujimoriho
V prezidentských volbách v Peru po sečtení téměř všech hlasů zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimori, která má více než dva týdny po druhém kole hlasování rozhodující, byť těsný, náskok před svým levicovým soupeřem Robertem Sánchezem. Vyplývá to z údajů národního volebního úřadu. Sánchez však již prohlásil, že výsledek neuzná, a žádá zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí.
Jednapadesátiletá dcera někdejšího autokratického prezidenta Alberta Fujimoriho, která na nejvyšší úřad v zemi kandidovala už počtvrté, má po sečtení 99,86 procenta volebních protokolů 50,12 procenta hlasů a před Sánchezem vede o 43.386 hlasů z celkových více než 19 milionů odevzdaných. Volební komise musí ještě posoudit 131 sporných protokolů, které ovšem představují už jen zhruba 40 000 hlasů.
Volební úřad musí oficiálně vyhlásit vítěze, což plánuje až v polovině července. Strana vítězky Lidová síla (Fuerza Popular) uvedla, že s oznámením výhry počká na kompletní sečtení hlasů. To se ve druhém kole se protahovalo kvůli přezkoumávání sporných hlasovacích lístků, opožděnému doručování lístků ze zahraničí i těsnému rozdílu mezi kandidáty.
Sánchez v úterý bez předložení důkazů prohlásil, že "dochází k podvodům", a oznámil, že odmítne volební výsledek uznat. To by mohlo vést k vleklé vnitropolitické krizi. Požádal také o zrušení tisíců hlasů odevzdaných v zahraničí, převážně pro Fujimori. Volební komise však tuto žádost v úterý večer zamítla.
Její nástup do úřadu by znamenal po čtvrt století návrat "fujimorismu", jak bývá označován pravicově populistický a autoritářský styl jeho vlády. Fujimori byl prezidentem v letech 1990 až 2000. Kromě zlepšení hospodářské situace a ekonomických reforem dokázal také potlačit maoistickou gerilu Světlá stezka, to však často při porušování lidských práv. Jeho autoritářství a korupce nakonec vedly k jeho pádu.
Agentura Reuters píše o současném posunu Latinské Ameriky směrem doprava také poté, co v nedělních volbách v Kolumbii těsně zvítězil krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. Region podle analytiků zažívá vlnu volebních úspěchů kandidátů, kteří se profilují jako outsideři a slibují tvrdý postup proti kriminalitě i změny ekonomického kurzu.
Nový prezident v Peru by se měl ujmout úřadu 28. července a převzít vedení země, která za posledních osm let vystřídala stejný počet prezidentů. Peruánci se vedle politické deziluze potýkají s výraznými ekonomickými nerovnostmi mezi hlavním městem a venkovem.
Z osmi posledních prezidentů žádný nedokončil celé funkční období. Tři byli odvoláni z funkce a jeden odstoupil po šesti dnech. Čtyři bývalí prezidenti jsou nyní ve vězení. Alberto Fujimori si odpykal 14 let za porušování lidských práv, zemřel v září 2024. Fujimoriová se od odkazu svého otce dříve distancovala, v těchto volbách však k němu už měla blíž - prezentuje se jako silná vůdkyně, která nejlépe dokáže nastolit pořádek a stabilitu v zemi.