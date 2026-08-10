V areálu bulharské zbrojovky zazněly exploze a vypukl požár. Nabízí se, že jde o ruskou akci
Areál bulharské zbrojovky EMKO dnes zasáhl požár a výbuch. Uvádí to bulharská média. Areál byl kvůli výbuchu evakuován, média však zatím neinformují o zraněných či mrtvých. Incident prošetřuje policie. Firma EMKO využívala sklady v moravských Vrběticích zničené v roce 2014 výbuchem, ze kterého české úřady obvinily ruské tajné služby.
Několik výbuchů podle agentury BTA otřáslo odpoledne areálem firmy EMKO v obci Trjavna v centrálním Bulharsku. "Podle počátečních informací v jednom nákladním voze vypukl požár, po kterém následovaly výbuchy v oblasti skladů závodu," uvedly regionální úřady.
Starosta města Trjavna Denčo Minev, na jehož území se areál nachází, uvedl, že nemá zprávy o obětech. "Příčina požáru bude stanovena později," uvedl starosta s tím, že areál byl evakuovaný a úřady tam nikoho nepouští.
Ministr vnitra Ivan Demerdžiev uvedl, že úřady nechaly evakuovat z preventivních důvodů i nedalekou osadu. Příčiny incidentu jsou podle něj pravděpodobně "interní". Podle serveru bulharského rozhlasu BNR News majitel skladu uvedl, že se jednalo o nehodu, a ne sabotáž.
V uplynulých deseti letech sklady a areály firmy EMKO zbrojaře Emilijana Gebreva zasáhlo několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2021 bulharská generální prokuratura uvedla, že z explozí podezírá několik Rusů. Samotný Gebrev podle médií čelil pokusu o otravu novičokem ze strany ruských agentů. Moskva taková tvrzení odmítala.
čtk, tb