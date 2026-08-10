Německo bude po Itálii a Řecku chtít, aby převzaly migranty, kteří přes ně do Německa přišli
Německo očekává od Itálie a Řecka, že budou přijímat migranty, kteří vstoupili do EU v těchto zemích a pak se přesunuli na německé území. Uvádí to dnes italská agentura ANSA a deník La Repubblica s odkazem na prohlášení mluvčího vlády v Berlíně. Podle italských úřadů zatím Německo od 12. června, kdy začala platit nová unijní migrační pravidla, nepožádalo o žádný přesun. Dokument Evropské komise citovaný médii ale uvádí, že Itálie povinnost v několika případech nesplnila.
Se zásadou, že země, kde migranti poprvé vstoupili do EU, mají povinnost je přebírat nazpět, pokud budou zadrženi v jiném státě EU, počítal takzvaný dublinský systém. Mělo se tak zabránit sekundární migraci žadatelů o azyl mezi unijními zeměmi. Tento základní princip přebírá i nový azylový a migrační pakt, který platí od 12. června a nově zavedl i některé solidární mechanismy pro země, kam vstupuje nejvíce migrantů. Itálie od roku 2022, a Řecko ještě dříve, lidi z takzvané sekundární migrace odmítaly přebírat, což státy jako Německo kritizovaly.
"Fungování dublinského systému je zásadní podmínkou pro úspěch společného unijního azylového paktu," cituje agentura ANSA mluvčího německého ministerstva vnitra. Vláda v Berlíně tak od 12. června "očekává, že začne znovu fungovat předávání (migrantů) do Itálie a Řecka".
Podle zdrojů italského ministerstva vnitra Německo uzavřelo s Itálií, Řeckem a dalšími státy dohodu, že Berlín přestane požadovat předání migrantů, kteří byli zadrženi na německém území před 12. červnem. Těch bylo podle dřívějších odhadů několik stovek tisíc. "Představa, že se v jiných evropských zemích nacházejí lidé, kteří se dostali do Itálie po tomto datu (12. červnu), je ještě předčasná, " uvedl zdroj z italského ministerstva.
Podle hodnocení Evropské komise, ze kterého citují italská média, v období od 12. června do 7. července ze strany osmi států "bylo požádáno o 12 předání a Itálie je odmítla". Podle komise však stát, který má migranty přijmout nazpět, nemůže předání zcela odmítnout, ale pouze navrhnout jiné datum. Naopak Řecko žádnou žádost neodmítlo, ale ani se zatím neuskutečnilo žádné předání, uvádí dokument z poloviny července.
Migranti, kteří doplují například do Itálie či Řecka z afrických zemí, si v těchto státech mohou podat žádost o azyl. Setrvat by měli na italském či řeckém území do vyřešení žádosti. Často se však stává, že se přesouvají do jiných evropských zemí, kde se mohou spolehnout na rodinné či komunitní vazby nebo kde jsou větší ekonomické a společenské příležitosti.
čtk, tb