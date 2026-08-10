Pražští radní dnes budou probírat opravu karlínských kasáren
Pražští radní se budou na dnešním jednání zabývat například rekonstrukcí objektu Kasáren Karlín nebo demolicí a stavbou mostu v Chilské ulici u metra Opatov. Znovu také vyberou vítěze tendru na stavební dozor Terminálu Smíchovské nádraží. Zároveň by měli radní vybrat projektanta silnice, která propojí Uhříněves a obec Pacov nedaleko Říčan.
Objekt karlínských kasáren má nyní ve správě městská firma Trade Centre Praha (TCP). Ta by také měla zajistit jeho rekonstrukci, kterou bude financovat město. Náklady by se měly vyšplhat na 1,9 miliardy korun včetně DPH.
Objekt kasáren převzal magistrát začátkem roku 2024 od státu. Kasárna by měla po rekonstrukci sloužit různým účelům, nabídnou místo pro obchody, kanceláře, umělecké či kulturní činnost. Od ledna kvůli rekonstrukci budovy na náměstí Jana Palacha v objektu dočasně sídlí Vysoká škola uměleckoprůmyslová.
Radní budou také jednat o demolici a stavbě nového mostu v Chilské ulici nad stanicí metra Opatov. Současný most z roku 1980 by měl nahradit nový, na kterém bude možné v budoucnu vystavět tramvajovou trať. Odhadované náklady jsou 1,3 miliardy korun.
Vedení města by mělo také znovu vybrat stavební dozor Terminálu Smíchovské nádraží. Původní výběr zrušili městští radní v březnu, protože magistrát vyhověl námitce jednoho ze žadatelů. Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.
čtk, tb