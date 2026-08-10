Ukrajinský útok na jednu z největších ruských rafinérií zabil minimálně dvanáct lidí
Dvanáct lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk v Tatarstánu, uvedla podle agentury TASS tisková služba vedení této republiky ve středním Rusku. Cílem útoku byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku.
Úřady v Tatarstánu už dříve informovaly, že se ukrajinské útoky v noci na dnešek zaměřovaly jak na výrobní, tak na civilní objekty. Podle federálního ministerstva zdravotnictví záchranáři odvezli do nemocnic 28 lidí, včetně jednoho dítěte.
Na sociálních sítích se objevilo neověřené video, na kterém houkají sirény varující před vzdušným útokem a z několika míst stoupá černý dým.
Ukrajinské i ruské telegramové kanály informují, že v Nižněkamsku se cílem ukrajinských dronů stal rafinérský komplex. Telegramový kanál Astra píše, že šlo o Nižněkamskněftěchim, který je jedním z největších podniků svého druhu v Evropě. Na tento komplex Ukrajina útočila nebo se pokusila zaútočit už vícekrát, naposledy se tak podle BBC stalo 8. července.
Agentura AFP píše, že Tatarstán dělí od ukrajinsko-ruské hranice přes 1000 kilometrů. Jde o region s velkým nerostným bohatstvím, kde je řada velkých rafinérií. Ukrajina na ně míří při útocích, jež jsou odplatou za údery, které Rusko každodenně od února 2022 podniká na ukrajinském území.
Ministerstvo obrany v Moskvě ve svém pravidelném ranním hlášení informovalo, že protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 456 ukrajinských dronů. Podle vedení Rostovské oblasti u hranic s Ukrajinou jich nad tímto regionem zneškodnila přes 70, další byly sestřeleny také nad Krymem, Tatarstánem a dalšími regiony, včetně Moskvy. Ruský letecký úřad Rosavijacija z bezpečnostních důvodů zastavil provoz na moskevských letištích Domodědovo a Vnukovo, uvádí ruskojazyčný servis BBC. Uzavřel také letiště dále na východ, včetně těch v Kazani, Ufě, Čeboksarech nebo Nižněkamsku.
Trosky sestřeleného dronu na Krymu zapálily na dvou místech les. Kvůli požáru záchranáři evakuovali rekreanty jednoho z přímořských kempů, informoval Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev.
čtk, tb