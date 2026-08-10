Ruský soud rozhoduje, zda není na místě vyloučit z voleb jedinou opoziční stranu
Stovky lidí dnes přišly před sídlo ruského nejvyššího soudu, který má rozhodovat o vyloučení opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb, informoval server Meduza. Přítomní podle portálu přišli podpořit stranu, která se staví proti válce Ruska proti Ukrajině.
V předvečer jednání soudu, které začalo s mírným zpožděním, předseda strany Nikolaj Rybakov vyzval přívržence strany, aby k budově soudu přišli. Podle údajů Jabloka asi 500 lidí stálo ve frontě na vstup do soudní síně, která má kapacitu 150 míst. K budově soudu mezitím přijel vůz pro přepravu zadržených. "Jabloko! Jabloko!" skandoval dav před vstupem.
Vyloučení Jabloka z voleb se dožaduje strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou. Její zástupce u soudu podle Meduzy shledal v programu Jabloka "zjevné známky extremismu", a to v podobě požadavku na příměří ve válce proti Ukrajině. Podle žalobce to znamená zřeknout se "osvobození území, které okupuje neonacistický režim". Tak totiž ruské úřady označují nynější vládu v Kyjevě.
"Není žádný důvod vyškrtnout Jabloko z voleb," oponoval předseda Rybakov. Podle agentury TASS připomněl, že všechny dokumenty již prozkoumala ústřední volební komise, která stranu do voleb zaregistrovala, a také je opakovaně prověřovalo ruské ministerstvo spravedlnosti, ale nic protizákonného neodhalilo.
Rybakov dnes podle serveru Meduza citoval výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, že se zasazuje za uspořádání mírových rozhovorů. "Situace je taková, že Jabloko je pro jednání o míru, prezident Putin pokládá rozhovory za nutné, ale žalobce to považuje za extremismus," řekl a vyzval soud, aby žalobu zamítl. Právník strany pak předložil 85 stran námitek proti žalobě.
Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová nicméně připustila, že se ještě může upravit federální hlasovací lístek, na kterém nyní figuruje 11 stran, včetně Jabloka. Vyzvala, aby se s vytištěním těchto lístků nespěchalo, napsal dnes list Kommersant.
Hlasovat v prvních parlamentních volbách od ruského vpádu do sousední země budou moci ruští voliči od 18. do 20. září.
Předseda Rodiny, poslanec Alexej Žuravljov dříve vysvětlil žádost nejvyššímu soudu tím, že politici Jabloka jsou "zrádci" národa. "Jsou to lidi, kteří pracují pro Západ, lidi, kterým jsou blízké západní hodnoty, ty, které požadují naši kapitulaci. Ale co je zásadní, vzhledem k tomu, že jsme demokratická země a máme svobodu slova, nemůžeme za tyto věci nikoho vyhodit, i když by bylo dobré takové projevy umlčet," řekl Žuravljov listu Vedomosti. Tvrdil, že Jabloko porušilo zákon o volbách a reklamě a také se dopustilo mnoha pochybení ve financování. Žuravljov už dříve tvrdil, že Jabloko sponzoruje Západ.
Žádost o vyloučení z voleb následovala den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko jako jedinou stranu, která vystupuje proti válce. V pátém roce bojů Rusové nemají žádnou legální možnost protestovat proti konfliktu a proti poměrům v zemi. "Ať budou volby jakkoli nepoctivé, budou po mnoha letech představovat naprosto legální a bezpečnou příležitost vyjádřit nesouhlas s režimem. Stačí hlasovat pro stranu, která je proti válce," argumentovala Julija Navalná.
V případě jednomandátových volebních okrsků doporučila hlasovat pro kandidáta, který má největší šance porazit kandidáta vládnoucí strany Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina.
Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě. Její představitelé prezentují nadcházející volby jako "referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce". Jabloko má však jen velmi malou šanci získat křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována, poznamenala dříve agentura AFP.
čtk, tb