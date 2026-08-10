Zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románu Milenci a vrazi
V den svých 94. narozenin v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití, později psal také sci-fi romány. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stáli fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. V roce 2010 byl Páral oceněn Cenou Ladislava Fukse za celoživotní přínos české literatuře.
Páral vydal víc než dvacítku knih, mimo jiné také romány Soukromá vichřice, Katapult, Profesionální žena a Radost až do rána. Část z Páralových děl patří do Černé pentalogie pocházející převážně ze 60. let a pozdější Bílé pentalogie vydávané za normalizace. Mnohé z jeho románů byly přeložené do světových jazyků, zfilmováno bylo sedm z nich.
Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině důstojníka generálního štábu, dětství prožil v Brně. Po maturitě vystudoval chemii a až do roku 1967 pracoval v různých chemičkách především na Ústecku a Liberecku. Zkušenost z průmyslových podniků socialistického Československa se poté stala jedním z hlavních témat jeho díla, průmyslové Ústí nad Labem je dějištěm řady jeho knih.
Literárně Páral debutoval v roce 1962 pod pseudonymem Jan Laban humoreskou na pokračování Šest pekelných nocí. O dva roky později slavil velký úspěch u čtenářů i kritiky s knihou Veletrh splněných přání (s podtitulem Příběh pokleslé aktivity), psanou už jeho typickým "technologickým" stylem.
Náměty čerpal i ze zkušeností s ubytovnami a podnájmy, ze stereotypu sídlištního života nebo později z cest do Asie, podnícených zájmem o jógu a meditace. Jeho poslední dílo Kniha o biči vyšlo v roce 2014, téměř 20 let po předchozím románu Tam za vodou.