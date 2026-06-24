Ekologové z Duhy žalují Turka a Macinku, kteří říkají, že ekologové jsou teroristé a můžou za to, že si při povodních topí lidé
Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a na poslance Filipa Turka (za Motoristy) kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Duha to dnes uvedla v tiskové zprávě. Macinka se podle hnutí neomluvil za výroky o terorismu, Turek zase za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních. Vyjádření obou politiků ČTK zjišťuje.
“Veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem naší žaloby je proto jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí," uvedla ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová. Pokud by se takové jednání politiků nechávalo bez reakce, mohlo by se podle ní stát normou i vůči menším organizacím, které se proti němu nebudou mít možnost dostatečně bránit.
Macinka ČTK na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci, a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Podpořil tak vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
V předžalobní výzvě žádala organizace omluvu i od Turka, který na facebookovém profilu uvedl, že "při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady". Tento výrok podle hnutí použil v souvislosti s označením některých osob hanlivým výrazem „paraziti“, které je podle něj třeba „deratizovat”.
Proti působení Motoristů v čele ministerstva životního prostředí dlouhodobě vystupují někteří ekologové a odborníci. Naposledy v dubnu svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Duha demonstraci, které se v centru Prahy zúčastnilo asi 2000 lidí. Podle organizátorů se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Červený tehdy výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují.
čtk, tb