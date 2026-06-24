Krymská Sevastopol je bez elektřiny, ruské úřady na okupovaném poloostrově zavádí zákaz vycházení
Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku. Uvedl to dnes Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev.
Protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolem devět ukrajinských dronů. Zásah však utrpěla energetická infrastruktura, uvedl v noci na dnešek Razvožajev.
"Zachovejte klid. Panika je to, na co nepřítel spoléhá," napsal Razvožajev na Telegramu s tím, že technici dělají vše pro obnovení dodávek elektřiny.
Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy také povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země. Ukrajina se ruské armádě brání, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.
Podle AP se ukrajinské ozbrojené síly snaží strategicky důležitý poloostrov izolovat. Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná a plynárenská infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.
Na poloostrově v poslední době panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej civilistům. Obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu.
čtk, tb