Babiš Pavlův krok respektuje, ale podávání žalob podle něj není dobré
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu Severoatlantické aliance (NATO) premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje. Babiš to uvedl na síti X. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Žalobu k Ústavnímu soudu podal Pavel po pondělním rozhodnutí kabinetu nedelegovat ho na summit. Vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jak se bude summit konat, uvedl Babiš.
Později při odletu do Budapešti na jednání premiérů visegrádské čtyřky Babiš novinářům řekl, že vláda počká na rozhodnutí Ústavního soudu, potom bude reagovat. Odpověděl tak na dotaz, co bude vláda dělat v případě, že soud prezidentovi vyhoví. Rozhodně se však nehodlá omlouvat. Zopakoval, že žalobě nerozumí, a poznamenal, že od prezidenta očekával větší nadhled. "V ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou s mandátem vlády, takže nerozumím tomu. Myslel jsem, že prezident bude trochu nad věcí," uvedl.
Ve vyjádření na sociálních sítích premiér také poznamenal, že nepodal kompetenční žalobu, když počátkem roku prezident odmítal jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem. "Podle mne a mnoha odborníků překračoval ústavu," napsal premiér.
"My jsme rozhodli pragmaticky, a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jak bude summit probíhat. Opravdu není pravda, že neformální večeře je čistě reprezentativní záležitost, tam se naopak často dojedná mnohem víc. Proto má být delegace na vládní úrovni a nedávalo by smysl, abychom v delegaci byli společně," uvedl Babiš.
Pavel v kompetenční žalobě žádá, aby soud deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Chce také, aby soud vládě stanovil povinnost poskytnout prezidentovi veškerou součinnost. Pavlovo vyjádření na webu zveřejnil Hrad. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na červencový summit považuje Pavel za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a za omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
Podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové nebude soud rozhodovat, zda má Pavel na summit jet, nebo nejet, ale o tom, zda stále v Česku funguje parlamentní systém. "Věřím, že Ústavní soud si je vědom, o čem rozhoduje," konstatovala s tím, že zvyklost jako důvod neobstojí.