Obstrukce? Tak budeme jednat do noci
Sněmovna dnes bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do noci. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli očekávaným opozičním obstrukcím mimo jiné při schvalování programu červnového jednání dolní parlamentní komory. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum pro to, aby vládě zabránily nahradit financování veřejnoprávních médií z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu.
"Věřím, že dnešní jednání bude produktivní," uvedla při zdůvodnění návrhu na prodloužení jednacího dnes předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá.
Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová navrhla jako první bod probrat chystaný vládní návrh na financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Uvedla, že z průhledného televizního a rozhlasového poplatku se má stát politicky ovladatelná částka v rozpočtu. Veřejnoprávní média jsou podle ní páteří svobodné společnosti. "Nemají dělat kulisu vládě," uvedla.
Předseda STAN Vít Rakušan označil premiéra Andreje Babiše za panovníka, jenž je obklopen dobře placenými loajálními dvořany, kteří jako palácová vláda kritiku zpochybňují a chtějí ji omezit. Dokladem je podle Rakušana vládou schválená změna financování veřejnoprávních médií, které chce takto kabinet ovládat prostřednictvím financování ze státního rozpočtu. Opozice se proto rozhodla pro výstražnou obstrukci, uvedl předseda STAN. "Tohle je první výstražný signál, dnešním dnem rozhodně nekončíme," dodal. Sněmovna by měla podle Rakušana projednat "papalášské chování Babišovy vlády" a její plán na destrukci veřejnoprávních médií.
Opozice by také ráda zařadila zákony o České televizi a o Českém rozhlasu mezi předpisy, na jejichž znění se musejí Sněmovna a Senát shodnout. Podmiňuje tímto doplněním souhlas se senátní ústavní novelou, která má dát Nejvyššímu kontrolního úřadu právo prověřovat hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu. Koalice, která má ve Sněmovně nadpoloviční většinu, však k úpravám ústavy potřebuje alespoň část opozičních hlasů, chce naopak v senátním návrhu zrušit předpoklad zachování obou mediálních zákonů.
Sněmovna by měla v úvodní den nynější schůze projednat například rozšíření trestného činu neplacení výživného, zpřísnění podmínek pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů s cílem více ochránit jejich příjemce před přemrštěnými úroky a zrušení dosavadních pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.
čtk, tb