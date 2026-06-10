Zákon o digitální ekonomice, o který se vede spor hlavně kvůli soukromí a cenzuře, prošel ústavně-právním výborem beze změn
Sněmovní ústavně-právní výbor dnes doporučil schválení návrhu zákona o digitální ekonomice beze změn. Zákon vychází z evropského nařízení DSA o digitálních službách a má přinést bezpečnější on-line prostředí. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti. Kritici předlohy, kterou se zabývaly nebo ještě zabývají i další tři sněmovní výbory, se obávají zejména cenzury.
Návrh zákona už dřív podpořil také bezpečnostní výbor a výbor pro veřejnou správu. Garanční hospodářský výbor by měl debatu uzavřít ve čtvrtek. Z koalice zaznívají hlasy, že ve druhém čtení podají poslanci úpravy, aby obavy z cenzury zmizely.
Možnou cenzurou a tím, že návrh zákona není možné opravit, zdůvodnila v březnu svou rezignaci Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní). V úvodním kole neprosadila zamítnutí předlohy.
Norma upravuje pravidla pro fungování on-line zprostředkovatelských služeb, jako jsou poskytovatelé připojení k internetu, internetová tržiště, sociální sítě, cloudové služby, on-line platformy, webový hosting či internetové vyhledávače. Uživatelé by měli získat větší kontrolu nad poskytovanými službami.
Někteří poslanci se pozastavují nad výší postihů nebo nad navrhovanými pravomocemi pro kontrolory. Mají mít právo používat krycí doklady, úřady budou moci měnit jádrová data v informačních systémech veřejné správy. Zákon také dává úředníkům z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Českého telekomunikačního úřadu právo vstoupit se souhlasem soudu i do obydlí, které neslouží k podnikání. Mohly by to být i byty zaměstnanců.
čtk, tb