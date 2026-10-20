Zákaz nočního vycházení zajistil ve Francii klid, uvedl premiér
Zákaz nočního vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid. Na sociální síti X to napsal francouzský premiér Sébastien Lecornu. Francie v uplynulých dnech zažila bouřlivé demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.
"Cíleně zaměřené zákazy nočního vycházení přispěly k tomu, že v noci na dnešek byl klid," uvedl Lecornu a poděkoval policii a četnictvu. Dodal, že tam, kde bude potřeba, budou platit zákazy nočního vycházení i od úterní večera. Rozhodnou o tom prefekti v koordinaci se starosty jednotlivých obcí. Policie potvrdila, že žádné větší incidenty se v noci nestaly.
Nad náměstím Republiky v Paříži, které bylo jedním z epicenter násilností, v noci létal vrtulník se silným reflektorem a dohlížel na dodržování zákazu vycházení. V Lyonu se v pondělí večer navzdory zákazu veřejných shromáždění sešlo asi 500 lidí, kteří chtěli vyjádřit podporu podnikatelům, jejichž provozovny vyrabovali výtržníci.
Víkendové protesty navázaly na několikatýdenní studentské demonstrace namířené mimo jiné proti podfinancování školství. K protestním akcím se připojili zemědělci nebo odboráři a různé jiné protestní skupiny.
Lecornu v pondělí prohlásil, že vláda použije veškeré prostředky k obnově pořádku, nevyloučil ani vyhlášení výjimečného stavu. Z organizování násilností obvinil krajní levici: podle zpravodajských služeb se prý snaží vyvolat nepokoje, které by trvaly až do prezidentských voleb plánovaných na jaro.
Šéf vlivného sdružení zaměstnavatelů Medef Patrick Martin řekl, že podle předběžných odhadů nepokoje zasáhly nejméně 3000 firem. Obvinil vládu, že selhala. Ministr financí Roland Lescure slíbil opatření na podporu majitelů provozoven zasažených při násilnostech.
Vláda, která se kvůli dění z posledních dnů dostala pod velký tlak, na svolala na úterý další krizová jednání. Její představitelé se sejdou například se zástupci hlavních sociálních sítí.