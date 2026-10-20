OpenAI právě podnikla kobercový nálet na matematiku
Pokud matematici ztratí motivaci zkoumat tajemství svého oboru, začne se náš svět propadat do nejistoty
Hugo Duminil-Copin vyjádřil snad nejvýstižněji obavy rostoucího počtu matematiků bouřících se proti firmám vyvíjejícím umělou inteligenci. Duminil-Copin v roce 2022 obdržel Fieldsovu medaili, nejvyšší matematické ocenění. V eseji zveřejněné těsně před tím, než společnost OpenAI v září oznámila, že vyřešila jeden ze sedmi velkých matematických problémů známých jako Millennium Prize Problems, napsal, že důkazy založené na umělé inteligenci „ničí matematickou krajinu a po každé explozi je stále těžší v ní žít“.
Pokud bylo vyřešení jednoho z Millennium Prize Problems jako svržení atomové bomby, pak výsledky, které OpenAI zveřejnila 7. října, představovaly matematický kobercový nálet. Matematici se na tento útok připravovali: OpenAI naznačovala, že její nový model našel řešení „více než stovky dlouhodobě nevyřešených problémů napříč většinou oblastí matematiky“. Výsledek zahrnoval 377 nových důkazů od proprietárního dosud nepojmenovaného modelu společnosti.
Přibližně třetina z nich jsou významné důkazy v matematice všeobecně známých hypotéz. Další třetinu tvoří výsledky významné pro jednotlivé matematické obory. Zbývající třetinu tvoří buď méně významné výsledky, nebo varianty. Stovky lidí strávily desítky let snahou pochopit – a dokázat – výsledky, jež OpenAI zveřejnila za jediný den.
Budoucnost pátrání po tajemstvích
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