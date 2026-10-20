Ruské útoky zabily u Kyjeva sedm lidí
Nejméně tři lidi připravil o život a dalších šest osob zranil ruský útok během noci na úterý na výrobní závod a sklad u města Obuchiv v Kyjevské oblasti, informovali záchranáři z ukrajinské služby pro mimořádné situace. Další tři lidi zabil a čtyři zranil ruský dron, který u obce Čabany poblíž metropole zaútočil na auta u nákupního střediska u dálnice spojující Kyjev s Oděsou, oznámila ukrajinská prokuratura. Jednu oběť a šest raněných si vyžádal útok ruského dronu na čerpací stanici na rozhraní Kyjeva a Kyjevské oblasti, uvedl starosta Vitalij Kličko.
"Za každou takovou zprávou se skrývají lidské životy, rodiny a bolest," komentoval ruské útoky na civilisty náčelník vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko.
V pondělí pozdě večer záchranáři informovali, že ruský útok v Chmelnycké oblasti v západní části Ukrajiny zabil ženy narozené v roce 1926 a 1954. Další dva lidi zranil. Poškozené jsou dvě firmy, v jedné propukl požár. Rusko zasáhlo také obytné domy, některé z nich hořely.
Z Izjumu v Charkovské oblasti záchranáři hlásí po ruském útoku pět zraněných. "V noci na dnešek drony nepřítele zaútočily na obytnou část a civilní infrastrukturu v Izjumu," uvedla služba.
Velitel vojenské správy západoukrajinské Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj podle serveru Ukrajinska pravda informoval, že dva ruské drony zaútočily na blíže neurčený objekt kritické energetické infrastruktury. Na místě zasahují záchranáři.
Kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny v pondělí večer odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, aby střežily vzdušný prostor Polska. Ráno polská armáda oznámila, že operace letectva skončila.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 115 ruských dronů, uvedly vzdušné síly napadené země. Rusko k útokům použilo celkem 165 nepilotovaných strojů a malé střely banderol. Vzdušné síly ráno varovaly, že nálety pokračují.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v uplynulých hodinách zasáhlo tři nákladní lodě v ukrajinském přístavu Reni a ještě jednu nákladní loď mířící do Oděsy. Cílem útoků byla také logistická centra ve Volyňské oblasti u hranic s Polskem a ve městě Chmelnyckyj.