Trumpovi zmocněnci mají v Oslu jednat se Zelenským
Zvláštní zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner budou v úterý v Oslu jednat o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině, oznámila norská vláda. Do metropole přicestuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Norský premiér Jonas Gahr Störe nejdříve řekl, že "ukrajinský prezident Zelenskyj požádal Norsko a Finsko, aby v tomto pro Ukrajinu kritickém období uspořádaly schůzku v rámci probíhajících diplomatických snah (o možné ukončení konfliktu)". Finský prezident Alexander Stubb uvedl, že na jednáních se Zelenským a Störem budou mluvit "o protiprávní ruské útočné válce proti Ukrajině a celkové bezpečnostní situaci v Evropě". O dalších účastnících jednání se nezmiňovali.
Později ale Störe řekl, že ukrajinská strana požádala, aby se schůzek zúčastnili Witkoff s Kushnerem. "Mám radost, že se jich mohou zúčastnit," řekl Störe.
Cílem jednání v Oslu je podle něj přivést diplomatické snahy o ukončení ruské invaze na Ukrajinu "na konstruktivnější cestu". Witkoff se schůzek zúčastní osobně, Kushner na dálku; podle serveru Axios je nemocný.
Axios také s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele napsal, že Witkoff plánuje z Osla odletět do Moskvy, kde by se chtěl sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
V poslední době se znovu vyostřily vztahy mezi Zelenským a Trumpem a šéf Bílého domu opakovaně slovně zaútočil na svůj ukrajinský protějšek. Ukrajinští činitelé uvádějí, že některá rozhodnutí americké strany komplikují obranu před ruskou agresí, což Washington popírá.