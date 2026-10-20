Voliči v Albertě odmítli zahájit proces odtržení od Kanady, pro byla čtvrtina
Voliči v kanadské provincii Alberta v pondělním referendu odmítli zahájit proces odtržení od Kanady, proti bylo asi 76 procent hlasujících. Podle AFP jde o úspěch pro premiéra Marka Carneyho v době obchodní války Kanady se Spojenými státy. Výsledek odpovídá průzkumům veřejného mínění, podle nichž podpora odtržení této na ropu bohaté kanadské provincie dlouhodobě nepřesahuje 25 procent. Podle stále neoficiálních výsledků se pro vyhlášení referenda o nezávislosti vyslovilo v pondělí 23 procent hlasujících.
"Obyvatelé Alberty se vyjádřili jasně. Vybrali si jednotu, společný postup vpřed," uvedl premiér Carney, který v této provincii vyrůstal a minulý týden strávil cestováním po Albertě a výzvami ke kanadské jednotě.
Výsledek přivítala i premiérka této provincie s asi 4,5 milionu obyvatel Danielle Smith, která referendum pod tlakem separatistů vyhlásila. Voliči se podle ní vyslovili pro silnější Albertu v jednotné Kanadě. Smithová vyhlásila hlasování kvůli občanské petici o oddělení provincie, kterou podepsalo na 300 000 lidí. Druhá petice, za setrvání Alberty v Kanadě, ale letos získala přes 400 000 podpisů.
O nezávislost na Kanadě se v minulých letech snažila její frankofonní provincie Québec, a to už dvakrát - v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči návrh na odtržení odmítli, v roce 1995 ale jen těsně - 50,6 procenta bylo proti nezávislosti. Provinční volby v Québeku tento měsíc vyhrála separatistická Quebecká strana, která slíbila uspořádat další referendum o nezávislosti.