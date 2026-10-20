Bezpečnostní rada státu za účasti Pavla projedná armádní koncepci
Novou armádní koncepci a aktuální bezpečnostní hrozby v úterý projedná za účasti prezidenta Petra Pavla Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) před měsícem také uvedl, že na dnešním jednání představí projekt související s tajnými službami. Naposledy rada jednala na konci srpna, věnovala se tehdy mimo jiné koordinaci bezpečnostních služeb nebo kybernetickým útokům.
Koncepcí výstavby Armády ČR (KVAČR) se rada zabývala už v červnu, příští týden by ji mohla schvalovat vláda. Aktualizovaná koncepce má stanovit hlavní směry rozvoje české armády do roku 2040. Dosavadní dokument s výhledem do roku 2035 schválila vláda Petra Fialy (ODS) v roce 2023. Strategický materiál určuje priority výstavby armády, její budoucí podobu a rozvoj schopností potřebných k obraně Česka i plnění spojeneckých závazků.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Obvykle se zasedání účastní policejní prezident, náčelník generálního štábu armády či šéfové tajných služeb.