Zájem o korespondenční volbu je nižší, než se čekalo. Přihlásilo se na 24 tisíc lidí
Do voličských seznamů na zastupitelských úřadech se k účasti na hlasování v říjnových volbách zapsalo 24 206 krajanů. Je to zhruba polovina z odhadu, se kterým pracovali na ministerstvu zahraničí v souvislosti se zavedením korespondenční volby. Aktuální počet zveřejnil Černínský palác na svých webových stránkách. Číslo se podle něho ještě bude měnit, protože úřady stále vyhodnocují ty žádosti, které přišly o víkendu včetně zemí s časovým posunem. Konečná lhůta pro zápis uplynula v neděli v 16:00.
Zápis umožní krajanům volit osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbu. Ti ze zapsaných, kteří chtějí svůj hlas poslat poštou, musejí o všechny potřebné obálky požádat do 29. srpna.
Mohlo by vás zaujmout:
Ambasády jsou moje hospody. Jak se ANO snaží vytěžit korespondenční volbu, kterou tvrdě odmítalo
"Zájem našich krajanů mě těší, chci ale připomenout, že aby mohli volit korespondenčně, musí splnit ještě druhou podmínku. Tou je žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku, tedy do 29. srpna," připomněl ministr Jan Lipavský. Podrobný postup naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva zahraničí.
Největší zájem o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly Spojené státy s celkovým aktuálním počtem 2374 zapsaných voličů, následuje Velká Británie, kde se přihlásilo 1976 zájemců o korespondenční volbu, a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1233 zapsaných, a v Bruselu s 1216 zapsanými, uvedlo ministerstvo. Velký nárůst, pravděpodobně hlavně ze strany českých studentů, zaznamenali na zastupitelském úřadu v Haagu, kde bylo začátkem března zapsáno 369 lidí a aktuální číslo nyní činí 908 lidí.
Hlasovat se bude na 108 zastupitelských úřadech. Lipavský uvedl, že jde o velký projekt, na který se diplomaté dlouhé měsíce připravovali.
Změnu zákona umožňující korespondenční hlasování v cizině prosadila vládní koalice s tím, že má usnadnit volbu krajanům, kteří žijí často stovky kilometrů od volebních místností. Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50 tisíc voličů v zahraničí. Zapsaných tehdy bylo přes 17 tisíc.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů.
Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc. čtk, per