Za proplutí Hormuzským průlivem Írán údajně vybírá poplatek v kryptoměnách či čínských jüanech
Za proplutí íránskou mýtnou stanicí u Hormuzského průlivu se platí kryptoměnami nebo v jüanech. Aby mohlo plavidlo tuto strategickou vodní cestu překonat, musí navíc pocházet ze zemí, které Írán pokládá za přátelské. S odkazem na své zdroje to píše web deníku The Wall Street Journal (WSJ).
Provozovatelé lodí musí kontaktovat zprostředkovatelskou společnost napojenou na íránské revoluční gardy. Musí jí poskytnout informace o svém plavidle, aby mohli vyjednat mýtné, které obvykle začíná na zhruba jednom dolaru (zhruba 21 Kč) za barel ropy. Následně obdrží kód povolení a pokyny k trase pro bezpečné proplutí.
Jeden provozovatel ropného tankeru uvízlého v Perském zálivu dostal podle zdrojů listu návrh na bezpečné proplutí Hormuzským průlivem v doprovodu íránského námořnictva, pokud tanker změní registraci a vztyčí pákistánskou vlajku.
Podle lidí z lodního průmyslu a vládních úředníků, s nimiž WSJ hovořil, íránské gardy vybírají mýtné od plavidel proplouvajících Hormuzem a upřednostňují lodě ze zemí, které berou za spřátelené. Zároveň hrozí útokem na lodě ze zemí považovaných za agresory.
Íránci mají podle těchto zdrojů systém hodnocení od jedné do pěti pro jednotlivé země. U ropných tankerů je počáteční cena v jednáních obvykle kolem jednoho dolaru za barel ropy a platí se v jüanech nebo stablecoinech, tedy kryptoměnách vázaných na hodnotu tvrdé měny.
Opravdu velký tanker na přepravu ropy (VLCC) má obvykle kapacitu kolem dvou milionů barelů. Od lodí se očekává, že vztyčí vlajku státu, který vyjednal dohody o plavbě, a v některých případech změní svou oficiální registraci na tuto zemi.
Jeden zdroj deníku sdělil, že Pákistán vyhledává největší lodě, které v regionu najde. Zajištění jejich proplutí by mohl být způsob, jak demonstrovat úspěch diplomatických snah o ukončení konfliktu, píše WSJ.
Americký prezident Donald Trump v noci uvedl, že Spojené státy budou během příštích dvou či tří týdnů podnikat extrémně tvrdé údery na Írán, kde jsou již blízko splnění svých strategických cílů. Hovořil také o Hormuzském průlivu. USA podle Trumpa průliv nepotřebují a o jeho zabezpečení by se měly postarat další země.
Fakt, že existuje Íránem podporovaná dohoda o bezpečném proplutí, podle profesora mezinárodní bezpečnosti na univerzitě Lancaster University Basila Germonda neznamená, že by se nebezpečí pro námořní dopravu snížilo.
"Aby tento přístup fungoval, musí si Teherán zachovat schopnost věrohodně ohrožovat komerční lodní dopravu v průlivu a v Perském zálivu," uvedl Germond. "Aby byl Teherán věrohodný, musí čas od času na tankery zaútočit," dodal.
čtk, tb