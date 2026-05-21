Z čela Ústřední vojenské nemocnice odchází ředitel Masopust, pár dnů po zásahu policie
Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust skončí ve funkci, požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) žádosti vyhověl. Nemocnice to dnes uvedla v prohlášení zveřejněném na síti X. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V čele ÚVN stál neurochirurg Masopust od července 2024. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila deset lidí.
"Ke svému rozhodnutí dosavadní ředitel Masopust přistoupil primárně s ohledem na svůj dlouhodobý záměr prohlubovat expertní znalosti a věnovat se odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace, což uvedl také ve své žádosti adresované ministru obrany," uvedla nemocnice.
Z prohlášení není jasné, kdy Masopust skončí, nemocnice pouze informovala, že na jiné služební místo bude převelen v nadcházejícím období. "Chce i nadále působit ve prospěch Armády ČR, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet. O konkrétním služebním zařazení dosud nebylo rozhodnuto," sdělila ÚVN.
Masopusta uvedla do funkce 1. července 2024 tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ve funkci vystřídal Miroslava Zavorala, který předtím nemocnici vedl 14 let a ve funkci skončil na vlastní žádost. Masopust uspěl ve výběrovém řízení mezi pěti kandidáty, předtím byl ředitelem Vojenské nemocnice Brno.
Masopust je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1995 až 2013 pracoval jako sekundární lékař na neurochirurgickém oddělení ÚVN. Zúčastnil se zahraničních misí v Iráku, Afghánistánu a Kurdistánu, je nositelem Medaile Za služby v ozbrojených silách a Medaile Severoatlantické aliance. Je spoluautorem knih zabývajících se neurochirurgií a článků v českých i zahraničních časopisech z oblasti chirurgické léčby bolesti a neuromodulace.
ÚVN na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech nezřizuje ministerstvo zdravotnictví, spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany. Nemocnice se stará i o vysoké ústavní činitele a válečné veterány.
V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze falšování lékařských posudků zadržela 11 lidí. Podle ředitele nemocnice Masopusta se věc týká dvou osob pracujících pro nemocnici. "Dalších devět osob, o nichž se objevily informace v médiích, není zaměstnanci ani spolupracovníky ÚVN," sdělil na síti X Masopust.
čtk, tb