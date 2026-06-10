Američané prý dokončili svou odvetu za sestřelení helikoptéry Íránem, ten protiútočí
Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem SELČ to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Íránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že íránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny USA v regionu Perského zálivu, mimo jiné na velitelství americké páté flotily v Bahrajnu. Podle informací serveru Axios vypustil Írán nejméně čtyři balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtulník Apache sestřelil Írán, íránská státní média s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v té době neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Trump nicméně uvedl, že USA musí odpovědět, na což Írán reagoval tím, že na případné údery odpoví.
Velitelství CENTCOM oznámilo, že v úterý v 17:00 východoamerického času (23:00 SELČ) přikročilo k úderům, které označilo za sebeobranné. Po zhruba 3,5 hodině sdělilo, že údery dokončilo.
"Síly CENTCOM přesnou municí ze stíhaček letectva USA a námořnictva zasáhly íránskou protivzdušnou obranu, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení v blízkosti Hormuzského průlivu," oznámilo velitelství. Poznamenalo, že tato operace byla odpovídající reakcí na íránské útoky na americké síly a mezinárodní obchodní lodě proplouvající regionálními vodami.
Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedl, že USA v Íránu mířily na takřka 20 cílů.
Íránská média ohlásila exploze z různých míst jihoíránské provincie Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu. Součástí provincie je i přístavní město Sirík a také ostrov Kešm, které útokům čelily. Revoluční gardy podle Reuters sdělily, že americké útoky poškodily telekomunikační věž ve městě Sirík a zničily dvě vodní nádrže.
Po následných íránských protiútocích informoval Reuters o tom, že v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před vzdušným útokem. Axios, který se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, informoval o vypálených íránských balistických střelách a také o vyslaných dronech. Reuters uvedl, že jordánské ozbrojené síly informovaly o pěti sestřelených íránských střelách a o tom, že pád trosek střel nezpůsobil žádná zranění a ani škody.
Reuters také napsal, že podle amerického představitele byly takřka všechny íránské střely i drony zachyceny obranou, že americký vojenský personál neutrpěl žádná zranění a že nebylo zasaženo ani vybavení. Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že na americké základně v Jordánsku mířily na hangáry stíhaček F-35 a na velitelská a kontrolní místa.
V oblasti platí křehké příměří, které bylo ale opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.
čtk, tb