Europoslankyně Gregorová (Piráti) se obrátila na Komisi kvůli údajně podvodným bankomatům Euronet
Česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených se obrátila na Evropskou komisi kvůli bankomatům Euronet. V písemné interpelaci upozorňuje na manipulativní prvky v designu rozhraní, jejichž prostřednictvím bankomaty nutí uživatele do méně výhodných transakcí. Gregorová v prohlášení pro média poznamenala, že tato nebankovní síť by mohla porušovat hned několik evropských předpisů. Podle ředitele Euronet ČR Ondřeje Kozáka firma dodržuje veškeré evropské i národní právní předpisy a požadavky Evropské centrální banky.
Gregorová uvedla, že bankomaty Euronet cílí především na zahraniční turisty, kteří často neznají místní podmínky a mohou snadno přehlédnout nevýhodné nabídky směny měn nebo skryté poplatky. Nachytat se ale podle ní mohou i Češi. Ti nově platí poplatek 49 Kč za výběr, a to i v případě, že mají u své banky výběry z bankomatů zdarma. Ještě výrazně vyšší náklady jim však mohou vzniknout při výběru eur na dovolenou nebo služební cestu kvůli velmi nevýhodným směnným kurzům.
Na problematické praktiky upozornili tvůrci projektu Kluci z Prahy. Ti zdokumentovali případ ženy, která si z eurového účtu vybírala 1000 eur (24.240 Kč). Bankomat během transakce uváděl poplatek pouze 3,95 eura (96 Kč). Ve skutečnosti však následně z účtu strhl celkem 1175 eur (asi 28.500 Kč).
"Spotřebitel musí mít možnost jednoduše pochopit, kolik za službu skutečně zaplatí. Pokud bankomat zvýrazňuje nejdražší variantu, znepřehledňuje informace o poplatcích nebo dokonce znemožňuje výběr v měně účtu, je namístě otázka, zda nejde o nekalou obchodní praktiku. Právě proto jsem se obrátila na Evropskou komisi," uvedla pirátská europoslankyně. Euronet video Kluků z Prahy pokládá za zavádějící a společnost na svém webu vydala prohlášení k tomuto případu.
Evropské komise se Gregorová ptá, zda jsou tyto praktiky slučitelné se směrnicí o nekalých obchodních praktikách a s evropským nařízením o přeshraničních platbách. Zároveň chce vědět, zda podle unijní exekutivy nedochází ke zkreslování ekonomického chování určité skupiny spotřebitelů, zejména turistů a osob vybírajících hotovost v zahraniční měně.
"Není možné, aby lidé přišli během několika vteřin o stovky nebo dokonce tisíce korun jen proto, že se nedokážou zorientovat v záměrně matoucím rozhraní bankomatu," dodala Gregorová s tím, že finanční služby mají být férové a srozumitelné, nikoli postavené na tom, že někdo využívá nepozornosti běžných spotřebitelů.
"Odmítáme tvrzení, že by bankomaty Euronet uživatele 'nutily' do konkrétní transakce nebo znemožňovaly učinit informované rozhodnutí. Veškeré poplatky, směnné kurzy i podmínky transakce jsou uživateli zobrazeny před dokončením výběru. Klient má během celé transakce možnost proces kdykoliv ukončit. Často jsou zaměňovány různé služby spojené s výběrem hotovosti. Výsledná částka tak může být kombinací více faktorů, z nichž některé jsou mimo kontrolu společnosti Euronet,“ řekl Kozák.
Euronet v Česku působí od roku 1997. Je součástí celosvětové sítě, která provozuje zhruba 55.000 bankomatů. Provoz bankomatů skupině celosvětově přináší zhruba 20 procent tržeb, většina příjmů pochází z jiných platebních řešení, včetně provozu platebních terminálů nebo zajišťování elektronických plateb. Celosvětové příjmy skupiny byly v 2024 čtyři miliardy dolarů (84 miliardy korun).
čtk, tb