Francie zakázala vstup izraelskému ministrovi Smotričovi
Británie oznámila uvalení nových sankcí proti extremistickým izraelským osadníkům a subjektům, kteří podle ní nesou odpovědnost za násilí vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Prohlášení zveřejnilo britské ministerstvo zahraničí s tím, že stejné sankce koordinovaně zavádějí také Francie, Norsko, Kanada, Nový Zéland a Austrálie. Francie zároveň vydala zákaz vstupu do země více než 20 osobám včetně izraelského ministra financí Becalela Smotriče.
Skupina zemí uvalila sankce na šest subjektů, včetně stavební a demoliční firmy a jejího majitele, které podle prohlášení tvoří sítě zapojené do financování, umožňování a páchání násilí vůči Palestincům. "Expanze osadníků a jejich násilí je protiprávní a zároveň je základní hrozbou pro životaschopnost dvoustátního řešení a trvalého míru mezi Palestinci a Izraelci," uvedla ministryně zahraničí Yvette Cooper.
Británie odsoudila protiprávní rozšiřování osad, včetně izraelskou vládou podporovaného projektu E1, který předpokládá velkou výstavbu bytových jednotek, průmyslové zóny a infrastruktury na Západním břehu; Londýn rovněž kritizuje rekordní míru osadnického násilí, "jehož cílem je ničit palestinské domovy a živobytí".
Britská vláda vyzvala izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad na Západním břehu, zasáhla proti násilí ze strany osadníků a soudila ty, kteří jsou za násilí odpovědní. Británie je podle prohlášení připravena přistoupit k dalším krokům, jestliže se situace nezlepší.
Francie oznámila zákaz vstupu do země pro 21 násilných osadníků, čtyři představitele osadnických organizací a ministra Smotriče. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na síti X napsal, že Smotrič aktivně prosazuje anexi Západního břehu, opětovnou výstavbu osad v Pásmu Gazy a ekonomický kolaps Palestinské samosprávy.
Izraelské ministerstvo zahraničí označilo opatření, které skupina zemí přijala, za hanebná. Jejich podstatou je podle něj prosazování postoje těchto států k právu Židů usazovat se na území Izraele a jejich "údajné zacílení" proti násilí je jen zástěrkou. Sankce se ovšem týkají osadnické činnosti na okupovaném Západním břehu, nikoliv na území Izraele.
Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael v nyní zveřejněné zprávě uvedla, že se extremističtí a násilní osadníci mohou spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí ze strany izraelské armády a úřadů.