0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čekání, jestli je to ebola
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17:44

Francie zakázala vstup izraelskému ministrovi Smotričovi

Británie oznámila uvalení nových sankcí proti extremistickým izraelským osadníkům a subjektům, kteří podle ní nesou odpovědnost za násilí vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Prohlášení zveřejnilo britské ministerstvo zahraničí s tím, že stejné sankce koordinovaně zavádějí také Francie, Norsko, Kanada, Nový Zéland a Austrálie. Francie zároveň vydala zákaz vstupu do země více než 20 osobám včetně izraelského ministra financí Becalela Smotriče.

Skupina zemí uvalila sankce na šest subjektů, včetně stavební a demoliční firmy a jejího majitele, které podle prohlášení tvoří sítě zapojené do financování, umožňování a páchání násilí vůči Palestincům. "Expanze osadníků a jejich násilí je protiprávní a zároveň je základní hrozbou pro životaschopnost dvoustátního řešení a trvalého míru mezi Palestinci a Izraelci," uvedla ministryně zahraničí Yvette Cooper.

Británie odsoudila protiprávní rozšiřování osad, včetně izraelskou vládou podporovaného projektu E1, který předpokládá velkou výstavbu bytových jednotek, průmyslové zóny a infrastruktury na Západním břehu; Londýn rovněž kritizuje rekordní míru osadnického násilí, "jehož cílem je ničit palestinské domovy a živobytí".

Britská vláda vyzvala izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad na Západním břehu, zasáhla proti násilí ze strany osadníků a soudila ty, kteří jsou za násilí odpovědní. Británie je podle prohlášení připravena přistoupit k dalším krokům, jestliže se situace nezlepší.

Francie oznámila zákaz vstupu do země pro 21 násilných osadníků, čtyři představitele osadnických organizací a ministra Smotriče. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na síti X napsal, že Smotrič aktivně prosazuje anexi Západního břehu, opětovnou výstavbu osad v Pásmu Gazy a ekonomický kolaps Palestinské samosprávy.

Izraelské ministerstvo zahraničí označilo opatření, které skupina zemí přijala, za hanebná. Jejich podstatou je podle něj prosazování postoje těchto států k právu Židů usazovat se na území Izraele a jejich "údajné zacílení" proti násilí je jen zástěrkou. Sankce se ovšem týkají osadnické činnosti na okupovaném Západním břehu, nikoliv na území Izraele.

Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael v nyní zveřejněné zprávě uvedla, že se extremističtí a násilní osadníci mohou spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí ze strany izraelské armády a úřadů.

↓ INZERCE