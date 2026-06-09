Česká armáda odhaduje, že letos nabere 3300 nových vojáků z povolání
Armáda by letos podle predikce mohla v nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany, a 420 příslušníků aktivních záloh. Ke dni 3. června měla armáda přes 25.739 vojáků z povolání, více než 5022 příslušníků aktivní zálohy. Na dnešním výboru pro obranu to uvedl budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády vedle modernizace a investic do nové techniky.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v sobotu řekl, že armáda za pět měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh.
"Ani nejmodernější technika nemůže plnit svůj účel bez kvalitně připravených, motivovaných a odhodlaných vojáků," uvedl náměstek ministerstva obrany René Schreier. Cílem ministerstva podle něj není pouze získávat nové vojáky, ale i vytvářet podmínky pro dlouhodobé naplňování personálních potřeb ozbrojených sil. Opatření se zaměřují na motivaci vojáků setrvat ve službě, benefity, sociální zabezpečení i posilování prestiže vojenské služby.
Hlaváč označil personál za jednu z nejvyšších hodnot, kterou armáda má. Uvedl, že pro plnění úkolů souvisejících s obranou státu je nezbytné získávat nové vojáky a zároveň udržovat vyváženou strukturu zkušených příslušníků i mladší generace. Modernizační projekty by podle něj měly přispět také k většímu zájmu mladých lidí o službu v armádě. Demografický vývoj však podle něj náboru nepřeje, proto bude armáda v příštích letech přijímat další opatření zaměřená na udržení personálu.
Armáda eviduje zvlášť výsledky náboru a zvlášť počet lidí, kteří reálně vstoupí do služebního poměru v daném roce. Od začátku roku do armády nastoupilo 1730 vojáků, dalších 489 žadatelů má podle Hlaváče nástup do konce roku. Od začátku roku službu ukončilo přibližně 290 vojáků z povolání, v zhruba 400 případech již bylo vydáno rozhodnutí o ukončení služebního poměru. Celkový počet odchodů by podle armádních odhadů mohl letos dosáhnout 900 vojáků, což by bylo asi o 200 méně než loni. Hlaváč uvedl, že například loňské zvýšení platů mělo pozitivní vliv jak na nábor, tak na udržení vojáků ve službě.
Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že nástupní plat vojáka z povolání včetně dalších složek odměňování přesahuje 50.000 korun měsíčně. Právě zlepšení finančního ohodnocení považuje za jeden z hlavních důvodů, proč se armádě v poslední době daří v náboru. Podle ní by se stát měl také zaměřit na získávání příslušníků aktivní zálohy a středoškoláků.
Současná koncepce české armády, kterou schválila v roce 2023 vláda Petra Fialy (ODS), chce 30.000 vojáků z povolání a 10.000 příslušníků aktivních záloh do roku 2035. Nově připravovaná koncepce do roku 2040 chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tento cíl navýšit.
puz ptd