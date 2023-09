Soud potvrdil příslušníkům StB podmínky za šikanu disidentů

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Odvolací soud potvrdil vinu čtyř bývalých příslušníků Státní bezpečnosti za šikanu disidentů při takzvané akci Asanace na přelomu 70. a 80. let. Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi ponechal dvouleté podmíněné tresty. Zbyňku Dudkovi a Jiřímu Šimákovi, které prvoinstanční soud nepotrestal, nyní tresty uložil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Senát zamítl Hájkovo a Peltanovo odvolání. „Odvolací soud neshledal, že by byly tresty nepřiměřeně přísné,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Pavel Benda. Kvůli odvolání státního zástupce změnil rozsudek u dvou dalších mužů.

Soud je v první instanci nepotrestal, protože již oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení. V kauze zcela původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale již před prvním soudem v únoru 2021 dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu.

Pětice estébáků byla obžalovaná ze zneužití pravomoci úřední osoby. StB chtěla fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytipované odpůrce režimu šikanovat i fyzicky týrat. StB se takto podařilo vyhnat ze země přes 300 disidentů.

Čtveřice, která se po několika letech procesu ve čtvrtek konečně dočkala rozsudků, podle žalobce bila a šikanovala hudebníky Vratislava Brabence z kapely Plastic People of The Universe a Jaroslava Neduhu ze skupiny Extempore a také signatáře Charty 77 Janu Převratskou a Jiřího Chmelu. Příslušníci StB je šikanovali v místě jejich bydliště i v zaměstnání, vyhrožovali jim fyzickou likvidací, bezdůvodně je zadržovali a opakovaně jim prohledávali byty.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

Odvolací soud se případem zabýval podruhé. Loni v září zrušil verdikt nad čtyřmi bývalými příslušníky StB a jejich stíhání zastavil, protože je podle něj promlčené. S verdiktem ale nesouhlasil Nejvyšší soud.

Na samém začátku procesu, v roce 2021, mužům hrozily tresty tři až deset let vězení. Státní zastupitelství žádalo pro všechny tříleté podmíněné tresty, ale soudkyně Kalašová jim nevyhověla. Podle ní bylo trestní stíhání zahájeno velmi pozdě po spáchání popsaných skutků a věk obžalovaných se pohyboval od 65 do 78 let. Tresty proto ukládala spíše symbolické. „Je to jakési morální odsouzení,“ uvedla tehdy.

