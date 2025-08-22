0:00
Astrounat Brázda
09:25

Voják měl nakupovat velké množství zbraní a munice. Policie ho podezřívá

Vojenská policie se zabývá podezřelými aktivitami vojáka z povolání, který podle vyšetřovatelů loni bez oprávnění nakoupil větší množství střelných zbraní, náhradních dílů k nim a munice. Vyšetřovatelé případ prověřují pro podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování. O případu dnes Vojenská policie informovala na síti X.

Aktivity podezřelého muže policie monitorovala a zdokumentovala. "Následně byly v rámci domovní prohlídky zajištěny další důkazy včetně zbraní a munice," uvedla Vojenská policie. Na zveřejněných záběrech je několik dlouhých střelných zbraní, tři revolvery, náboje či zásobníky.

V případě pravomocného odsouzení by muži hrozilo až pět let vězení. čtk, ok

