Návratové centrum pro Ukrajince v Česku nevznikne
Návratové centrum pro Ukrajince v Česku nevznikne, v Praze zůstane dosavadní středisko pro pomoc Ukrajincům. Projekt se neuskuteční kvůli tomu, že na Ukrajině po restrukturalizaci vlády zaniklo ministerstvo národní jednoty. Není tak jasné, kdo projekt převezme. Dnes to uvedl Český rozhlas. Centrum mělo poskytovat Ukrajincům podporu při dobrovolných návratech do země.
"Není jasné, kdo si tento projekt po zrušení ministerstva převezme. Proto jsme se rozhodli ponechat v Praze dosavadní středisko pro pomoc Ukrajincům, které funguje už dva roky pod vedením mezinárodní organizace ICMPD," řekla rozhlasu ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce ministerstva vnitra Kateřina Flaigová. Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (ICMPD) je mezinárodní organizace sídlící ve Vídni.
Flaigová Českému rozhlasu řekla, že je pro návratové centrum klíčové, aby vznikla zrcadlová instituce i na Ukrajině. "Tam by měla být nastavena struktura, která bude lidi přijímat zpátky. Zatím je to ale na ukrajinské straně nevyřešené," uvedla.
Stávající centrum v Praze se podle Českého rozhlasu přejmenuje na Unity hub, nadále bude pomáhat Ukrajincům s integrací. Ohledně návratů může poskytnout informace o reintegračních programech, bydlení nebo pracovních možnostech na Ukrajině. Podle Českého rozhlasu má Unity hub zajištěné financování na dva roky, české ministerstvo vnitra na něj vyčlenilo 1,5 milionu eur (36,8 milionu korun).
K dočasné ochraně, která ukrajinským válečným uprchlíkům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh, bylo ke konci června podle zprávy o migraci ministerstva vnitra registrováno přes 378.000 lidí. Skoro dvě třetiny tvořily ženy, dětí byla z držitelů zhruba čtvrtina. Nejvíce držitelů dočasné ochrany žije v Praze, je jich téměř 100.000. čtk, ok